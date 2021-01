Entdecken Sie die Magie der Mittelformatfotografie mit dem Irix 45mm f/1,4-Objektiv, das mit einem nativen Anschluss für Fujifilm GFX-Kameras ausgestattet ist!

Die Marke Irix Lens führt ein Standard-45mm-Weitwinkelobjektiv mit einem speziellen Anschluss für Kameras der Fujifilm GFX-Serie ein, die mit Mittelformatsensoren ausgestattet sind.

Das digitale Mittelformat ist eine Hommage an die traditionelle analoge Fotografie und eine Rückkehr zu den Wurzeln, die die Berühmtheit und die Qualität des in Fotos aufgenommenen Bildes definiert haben. Heute bietet die Marke Irix den Fotografen, die eine ikonische Bildqualität in Kombination mit mystischer, visueller Kunst suchen, ein Werkzeug, mit dem sie alle kreative Visionen verwirklichen können – das Irix 45mm f/ 1,4 G-Mount-Objektiv. Es ist ein innovatives Produkt, weil es als Vorläufer den Weg für Standard-Weitwinkelobjektive mit hoher Apertur ebnet, die mit Mittelformatsensoren umgehen können. Der maximale Blendenwert von f/1,4 in Kombination mit der Sensorgröße der Kameras der Fujifilm GFX-Serie sorgt nicht nur für eine geringe Schärfentiefe, sondern auch für gleichmäßige Übergänge zwischen einzelnen Fokusbereichen und einen weiten Tonwertumfang. Die beeindruckende Auflösung garantiert, dass alle Details der fotografierten Objekte unabhängig vom Motiv erhalten bleiben.

Die große Blende von f/1,4 ermöglicht sowohl eine deutliche Hintergrundtrennung als auch Arbeit bei schwierigen Lichtverhältnissen. Dank der hohen optischen Effizienz, zu der hohe Schärfe, vernachlässigbare chromatische Aberrationen und klarer Mikrokontrast gehören, kann diese Linse erfolgreich zum am häufigsten verwendeten Objektiv werden Kamera-Zubehör, mit dem Sie malerische Aufnahmen machen können.

Das Irix 45 mm f/1,4 GFX ist ein professionelles Objektiv für Fujifilm GFX-Kameras. Es verfügt über eine durchdachte Konstruktion aus hochwertigen Materialien, die auf dem Wissen der Irix Lens-Ingenieure basiert, das bei der Entwicklung und Herstellung von Vollformatobjektiven gewonnen wurde. Die umfangreiche Erfahrung des Forschungs- und Entwicklungsteams, das Wissen auf dem Gebiet der Optik und die Präzision der Linsenherstellung ermöglichten es uns, eine beeindruckende Bildauflösung zu erzielen. Es ist ein solides Werkzeug für den Handwerker, der bestimmte Lösungen erwartet, sowie für den Schöpfer, der die kühnsten künstlerischen Visionen verwirklichen möchte.

Das Objektiv ist mit einem Blendenmechanismus ausgestattet, der aus 9 abgerundeten Lamellen besteht. Es sorgt für eine weiche und angenehme Hintergrundunschärfe, die sich in einem abgerundeten Bokeh-Effekt niederschlägt. Die Linsenkonstruktion verfügt auch über einen abgestuften Blendenring.

Eine hohe Fokuspräzision wird durch einen breiten Fokusring gewährleistet, der eine hohe mechanische Beständigkeit aufweist. Eine spezielle Texturierung erleichtert das Schärfen. Über dem Fokusring befindet sich das Focus Lock, das von Vollformat-Irix-Objektiven bekannt ist, und ermöglicht, den Mechanismus in einer bestimmten Position zu verriegeln.

Das Irix 45 mm f/1,4 GFX ist in einem Dragonfly-Finish erhältlich, das die Leichtigkeit und Ergonomie der Firefly-Version mit dem robusten Magnesiumgehäuse der Blackstone-Objektive kombiniert. Die Linse verfügt außerdem über Dichtungen an 5 Stellen, die den Schutz des Objektivs während der Arbeit bei schwierigen Wetterbedingungen ermöglichen.

Empfohlener Verkaufspreis: 845,00 EUR

Erfahren Sie mehr über das Irix 45 mm f/1,4-Objektiv: https://irixlens.com/lenses-old/45mm-gfx/