Canon I: Wird Speedlite 600EX II-RT bald abgelöst? +++ Canon II: Preis für EOS R5 durchgesickert? +++ Nikon: Kommt spezielles Angebot für Capture One? +++ Sigma: neue Objektivefamilie für Canon RF in Arbeit? +++ Sony I: kommt spezielle R100 VII für Vlogger? +++ Sony II: Alpha 7 IV schon im Juni?

Canon plant offenbar schon bald seinen Systemblitz Speedlite 600EX II-RT zu ersetzen. Der Nachfolger soll „einen großen Schritt nach vorne machen“ – Genaueres ist derzeit nicht zu erfahren. Nur soviel: Vorgestellt werden soll der Blitz zusammen mit der EOS R5 (und EOS R6?) möglicherweise im Juni.

Ein Gerücht zur kommenden Canon EOS R5 sorgte dieser Tage für Unruhe. Demnach sollte die kommende Top-Kamera 10.500 australische Dollar kosten, umgerechnet ca. 6000 Euro. Ein Online-Händler in Down Under hatte die EOS R5 bereits zu diesem Preis zur Vorbestellung angeboten. Jetzt ist er zurückgerudert, der genannte Preis sei nur ein Platzhalter gewesen.

Für Nikon-Kameras könnte in Kürze eine spezielle und vermutlich vergünstigte Version von Capture One kommen. Ähnliche Angebote gibt es bereits für Systemkameras von Sony oder Fujifilm. Jedenfalls hat Phase One kürzlich auf Twitter mitgeteilt, dass Nikon-Fotograf Joe McNally jetzt Ambassador für Capture One ist.

Sigma arbeitet möglicherweise an einer eigenständigen Objektivfamilie für Canon RF. Insider wollen erfahren haben, dass der japanische Objektivhersteller unlängst die Entwicklung für RF-Mount beschleunigt habe. Zu hören ist auch, dass Sigma nicht einfach die existierenden Art-Objektive mit RF-Bajonett ausstatten wird. Vielmehr wäre die Entwicklung der RF-Objektive von Grund auf neu begonnen worden. Spekuliert wird, dass Sigma seine entsprechenden Pläne bereits in Kürze, mit der Vorstellung der EOS R5 enthüllen könnte.

Von Sony kommt mit der ZV1 offenbar schon bald eine Variante der RX100 VII speziell für Vlogger. Das wollen jedenfalls die Gerüchteköche von SonyAlpharumors erfahren haben. Die wichtigste Neuerung wäre demnach: Das Display ist dreh- und schwenkbar angeschlagen, sodass es seitlich an der Kamera nach vorne gerichtet werden kann. Außerdem soll die ZV1 einen besonders großen Auslöser für Videoaufnahmen erhalten.

Weiterhin köchelt in den Gerüchteküchen, dass Sony im Juni mindestens eine neue Kleinbildkamera sowie das Zoom 12-24mm f/2.8 GM vorstellen wird. Uneins sind sich die Gerüchteköche, welche Kamera kommen könnte – Alpha 7S III oder Alpha 7 IV? Derzeit liegt die Alpha 7 IV bei den Spekulationen vorn.