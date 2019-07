Neue Dimensionen im Bereich Premium-Kompaktkameras: Sony stellt die neue RX100 VII vor

Leistung und Geschwindigkeit auf Alpha 9-Niveau. So lassen sich die Merkmale der neuen RX100 VII von Sony auf den Punkt bringen. Die Kamera im Taschenformat überzeugt mit einem Bildprozessor der neuesten Generation, Echtzeit-Tracking und einem Autofokus mit Augenerkennung.

Berlin, 25. Juli 2019. Mit der RX100 VII (Modell DSC-RX100M7) setzt Sony seine preisgekrönte RX Kameraserie fort. Die RX100 VII nutzt Technologien, welche für die spiegellose Vollformatkamera Alpha 9 von Sony entwickelt wurden. Damit erreicht die RX100 VII als Kompaktkamera die Leistung einer Profikamera. Das Herzstück der neuen RX100 VII bilden der neu entwickelte 1,0 Zoll Exmor RS CMOS-Bildsensor1 und der BIONZ X Bildprozessor der aktuellsten Generation. Sie eröffnen neue Dimensionen bei der Autofokusleistung und Geschwindigkeit, die es so bisher nur bei der Alpha 9 gab. Das ZEISS Vario-Sonnar T* Zoomobjektiv (24–200 mm2 F2.8-4.5 sorgt für große Flexibilität bei der Aufnahme, sodass die RX100 VII unter allen Aufnahmebedingungen einsetzbar ist.

Neue Maßstäbe bei der AF-Leistung von Kompaktkameras

Die RX100 VII ist mit der weltweit führenden3 Anzahl von 357 Phasen-AF Punkten und 425 Kontrast-AF Punkten ausgestattet. Darüber hinaus erzielt sie durch die optimierte Objektivantriebssteuerung die weltweit schnellste AF-Geschwindigkeit3 von 0,02 Sekunden4. Die deutlich verbesserte AF-/AE-Tracking-Leistung bei Serienbildaufnahmen5 ermöglicht bis zu 60 AF-/AE-Berechnungen pro Sekunde6und erfasst schnelle Bewegtmotive mit bis zu 20 Bildern pro Sekunde7 – so lässt sich jeder Moment schnell und scharf festhalten.

Uneingeschränktes Live-View ohne Blackout8 ist mit dem neuen Bildsensor möglich – selbst bei Serienbildaufnahmen mit 20 Bildern pro Sekunde7. Das entspricht der Leistung der Alpha 9. Zudem ist die RX100 VII mit einem neuen Einzelbild-Serienaufnahmemodus9 ausgestattet. Dieser ermöglicht mit einem Anti-Distortion Shutter eine perfekte High-Speed-Aufnahme im JPEG-/RAW-Format.

Mit dem Einzelbild-Serienaufnahmemodus lassen sich Motive in schneller Bewegung festhalten – die Kamera erstellt 7 verschiedene Aufnahmen beim Auslösen bei 9010, 60 oder 30 Bildern pro Sekunde, aus denen der Nutzer dann das perfekte Bild auswählen kann.

Die RX100 VII ist die erste Kompaktkamera mit präzisem Echtzeit-Tracking und Echtzeit-Augen-Autofokus. Beim Echtzeit-Tracking kommt der neueste Algorithmus von Sony mit KI-basierter Objekterkennung zum Einsatz. So wird sichergestellt, dass Motive stets scharfgestellt sind, auch bei der Motivauswahl per Touch auf dem Display. Der Echtzeit-Augen-AF ist die neueste Version der Augen-Autofokus-Technologie von Sony, die ebenfalls mittels KI die Augen des Motivs erfasst und gesammelte Daten extrem schnell verarbeitet. Das optimiert Genauigkeit, Geschwindigkeit und Tracking-Leistung des Augen-AF bei Menschen und Tieren11, sodass sich Fotografen ganz auf die Bildkomposition konzentrieren können12.

Kleines Filmwunder

Die RX100 VII ist so kompakt und leicht (ca. 302 g/102 mm x 58 mm x 43 mm13), dass sie in jede Tasche passt und auch dort eingesetzt werden kann, wo andere Kameras zu groß sind. Trotzdem bietet sie eine Vielzahl an Profi-Funktionen für Filmaufnahmen, zum Beispiel zum Vlogging:

integrierte 4K Videofunktion mit vollständiger Pixelauslesung ohne Pixel-Binning mit hoher Bitrate 14 im XAVC S-Format

im XAVC S-Format Echtzeit-Tracking und Echtzeit-Augen-AF bei Videoaufnahmen

4K ActiveSteadyShot, welches 8-mal leistungsfähigerer ist als Standard 4K SteadyShot

integrierter Mikrofonanschluss 15

Hybrid Log-Gamma (HDR 16 )/S-Gamut3.Cine/S-Log3, S-Gamut3/S-Log3

)/S-Gamut3.Cine/S-Log3, S-Gamut3/S-Log3 Kompatibel mit der „Movie Edit Add-on“-Funktion, dem Add-on der Imaging Edge App für Smartphones, für verbesserte Bildstabilisierung und-bearbeitung bei Videoaufnahmen

Aufnahmen im Hochformat für Filme im Videomodus 17

Intervallaufnahmen 18 für atemberaubende Zeitrafferfilme

für atemberaubende Zeitrafferfilme Super Slow Motion 19 -Aufnahmen mit bis zu 1000 Bildern pro Sekunde

-Aufnahmen mit bis zu 1000 Bildern pro Sekunde 180 Grad neigbarer Touchscreen für Vlogging-Aufnahmen

„Die RX100 VII setzt neue Maßstäbe bei Foto- und Filmaufnahmen mit Kompaktkameras und wir sind zuversichtlich, dass die herausragende Geschwindigkeit und die hervorragenden AF-Funktionen gut ankommen werden“, so Yann Salmon Legagneur, Productmarketingdirector bei Digital Imaging, Sony Europe. „Die Kamera bietet die Leistung der Alpha 9 im Taschenformat, sodass sich die Nutzer in allen Situationen auf diese Kamera verlassen können.“

Neue Schutzhülle für die RX100 Serie

Sony führt für die RX100 Serie zudem eine neue Gehäusetasche in Lederoptik(LCJ-RXK) inklusive Objektivhülle und Schultergurt ein, die die Kamera vor Stößen und Erschütterungen schützt. Mikrofon- und USB-Anschluss bleiben leicht zugänglich, sodass sich die Kamera laden lässt und Bilder übertragen werden können, ohne die Hülle abzunehmen. Diese ist in Schwarz erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

RX100 VII von Sony: 1.299 €

LCJ-RXK von Sony: 85 €

Verfügbarkeit: ab August 2019

1 Effektive Megapixel (ungefähre Angabe)

2 Sichtwinkel (kleinbildäquivalente Brennweite)

3 Bei digitalen Fotokameras mit Festbrennweite und 1,0 Zoll Sensor, Stand: Juli 2019, basiernd auf Studien von Sony

4 CIPA-Standard, interne Messung, bei f = 9,0 mm (Weitwinkel), EV 6,6, Programmautomatik, Fokusmodus: AF-A, Fokusbereich: zentriert

5 Im Vergleich zur RX100 VI

6 Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses mit einer Verschlusszeit von mindestens 1/60

7 Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses im Serienaufnahmemodus „Hi“ mit einer Verschlusszeit von mindestens 1/60

8 Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses. Je länger die Verschlusszeit, desto langsamer die Bildwiederholrate des Bildschirms.

9 Pro Serienbildaufnahme werden 7 Fotos gemacht. Fokus und Belichtung werden beim ersten Foto festgelegt

10 Wenn Einzelbild-Serienaufnahmemodus „Hi“ eingestellt ist

11 Der AF mit Augenerkennung in Echtzeit für Tiere unterstützt nur Fotos und kann nicht zusammen mit dem Tracking verwendet werden. Funktioniert bei manchen Tieren nicht. Die Fokussierung funktioniert je nach Szene und Motiv möglicherweise nicht optimal.

12 Über das Menü oder den Touchscreen kann sowohl das rechte als auch das linke Auge ausgewählt werden

13 Breite x Höhe x Tiefe

14 3840 × 2160 Pixel. Für Filmaufnahmen im XAVC S Format ist eine SDHC-/SDXC-Speicherkarte mindestens der Klasse 10 erforderlich. Für 100 Mbit/s ist eine UHS-I (U3) SDHC-/SDXC-Karte erforderlich. Wenn die Temperatur für die automatische Abschaltung auf „Standard“ festgelegt ist, sind Serienaufnahmen über bis zu 5 Minuten möglich.

15 Zum Anschließen eines Mikrofons ohne Aufnahmegriff ist optionales Zubehör erforderlich

16 Schließen Sie dieses Gerät zur Wiedergabe von HDR-Videos (HLG) über ein USB-Kabel an einen HDR-kompatiblen Fernseher (HLG) von Sony an.

17 Die Filmwiedergabe auf der Kamera erfolgt in horizontaler Position. Ob Filme in vertikaler Position angezeigt werden können, hängt von Ihrem Gerät ab.

18 WiFi ist bei Intervallaufnahmen nicht verfügbar

19 Ton kann nicht aufgezeichnet werden. Es ist eine SDHC-/SDXC-Speicherkarte Klasse 10 oder höher erforderlich.