Entdecke dein Xtra-Leben – überall – mit dem Zhiyun SMOOTH-X

Langenzenn, 18.05.2020: Ein eleganter, faltbarer und ausziehbarer Smartphone-Gimbal der Einstiegsklasse mit brandneuer ZY Cami-App.

Zhiyun, eine der weltweit beliebtesten Marken für Smartphone- und Kamera-Gimbals, freut sich, die neueste SMOOTH-X-Smartphone-Gimbal vorzustellen. SMOOTH-X ist ein eleganter, handtellergroßer, faltbarer Gimbal, der nur 246 g wiegt und leicht in fast jede Tasche – oder sogar in die Hosentasche – passt. Mit der neuen ZY Cami-App bietet SMOOTH-X aufregende neue Möglichkeiten, Geschichten festzuhalten und zu kreieren. Ein ganz neuer Dreh, um seine Kreativität zu entfalten.

Einfachheit ist Trumpf

SMOOTH-X ist ein neuer faltbarer Smartphone-Gimbal, der Zhiyuns Engagement für Innovationen im Gimbal-Design bekräftigt. Durch Drehen des vertikalen Arms lässt sich der Gimbal in ein handtellergroßes, elegantes Gadget verwandeln, das klein genug ist, um in einen Rucksack geworfen oder sogar in die Hosentasche gesteckt zu werden. Dank des einzigartigen Designs blockiert die Achse selbst bei Ultraweitwinkelaufnahmen niemals die Sicht.

Mit SMOOTH-X kann man die ganze weite Welt aus einer breiteren Perspektive erkunden – dank der eingebauten Aluminium-Teleskopstange. Sie erweitert die Reichweite auf bis zu 260 mm. Das bedeutet mehr Freunde im Bild, mehr Perspektiven, mehr Spaß.

Einfachheit ist Trumpf und SMOOTH-X bietet Benutzern einen reibungslosen Einsatz, weil es unvorstellbar einfach zu bedienen ist. Mit dem handlichen Bedienfeld kann man aufnehmen, filmen und das Zoomen steuern. Mit der multifunktionalen M-Taste lassen sich Momente in vielseitigen Modi festhalten und im Handumdrehen zwischen Quer- und Hochformat wechseln.

SMOOTH-X ist sehr einsteigerfreundlich und ermöglicht die direkte Steuerung von Smartphon-Kameras mit Bluetooth- Verbindung. Die vierstündige Laufzeit und das direkte Aufladen mit einem Netzteil sorgen dafür, dass man immer mit Strom versorgt ist.

Intelligentes Filmen und Fotografieren

Die neu hinzugefügte intelligente Gestensteuerung macht SMOOTH-X zu einem perfekten Begleiter für Einzelreisen oder Gruppenaufnahmen. Mit einer einfachen V-Geste oder einem Winken kann die Aufnahme eines Fotos oder Videos ohne Timer-Einstellungen gestartet werden.

SMOOTH-X folgt dem Motiv überall hin. Einfach das gewünschte Objekt der Videoaufnahme festlegen und SMOOTH-X erledigt den Rest dank intelligentem Tracking. Zeitlupe, immersive Zeitraffer und Panoramaaufnahmen werden in der Funktionspalette angeboten.

Fantastisch einfache Bearbeitung

ZHIYUNs ZY Cami ist eine App speziell für den SMOOTH-X. ZY Cami bietet ein System, das bedienerfreundlich und einfach ist, aber auch fortgeschrittene und professionelle Funktionen bietet. Keine mühsame, ermüdende Bearbeitung mehr – der SMART-Filmmaking-Modus bietet eine Palette voreingestellter Story-Vorlagen, die mit angepasster Musik, Kamerabewegungen und Spezialeffekten versehen sind. So erstellt man seinen Film in wenigen Minuten.

Um dem Benutzer noch mehr Kontrolle zu geben, ist jetzt professionelle Schnittsoftware in ZY Cami verfügbar. Hier finden sich alles, was das kreative Herz begehrt: Schneiden, Beschneiden, Musik hinzufügen, Sticker, Untertitel, Übergänge, Beauty-Modus und mehr.

ZHIYUN Smooth – X grey, ZHIYUN Smooth – X white: je 69,99 €

ZHIYUN Smooth – X essential combo grey, ZHIYUN Smooth – X essential combo white: je 79,99 €

Verfügbar ab Ende Mai