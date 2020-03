Apple: 13,3 Zoll MacBook Pro steht vor Ablösung +++ Canon: ESO R mit über 100 Megapixel in Arbeit? +++ Fujifilm entwickelt wohlmöglich XF70-300mm +++ Nikon plant offenbar 1,2er-Festbrennweiten für das Z-System +++ Sigma schiebt Entwicklung weiterer DN-Objektive an +++ Sony: Geplante Neuvorstellungen lassen auf sich warten +++ Tamron: steht Euro-Preis für 70-180mm F/2.8 Di III VXD bereits fest?

Apple plant wohlmöglich bereits sehr bald Ersatz für das bisherige „kleine“ MacBook Pro mit 13,3-Zoll-Display. Wie schon beim großen MacBook Pro soll auch beim kleineren Modell das Display wachsen – von jetzt 13,3 Zoll Diagonale auf dann 14 Zoll. Die Gehäusemaße bleiben dem Gerücht zufolge gleich, das größere Display wird demnach alleine durch einen dünneren Rand möglich. Zudem scheint gesichert, dass das neue 14-Zoll-MacBook ebenfalls eine überarbeitete Tastenmechanik sowie ein verbessertes Kühlsystem erhalten wird. Und natürlich neue Ice-Lake-Prozessoren. Präsentieren könnte Apple die neuen Geräte noch im März.

Canon will ja das EOS R-System massiv ausbauen, die EOS 5R mit 8K-Video ist bereits für dieses Jahr angekündigt. Wie mehrere Insider berichten, hat Canon mindestens noch ein weiteres Top-Modell in Arbeit, eine EOS R, die auf wenigstens 100 Megapixel Auflösung kommen soll. Angeblich sollen sogar schon Prototypen beim Feldtest gesichtet worden sein. Erwartet wird die Präsentation der hochauflösenden EOS R für Anfang 2021

Fujifilm hat offenbar ein neues Zoom XF70-300mm in Arbeit. Das wollen jedenfalls die Gerüchteköche von Fujirumors erfahren haben. Angaben zur Lichtstärke dringen noch nicht nach draußen. Ebenfalls offen ist ein möglicher Präsentationstermin.

Nikon plant möglicherweise weitere Festbrennweiten mit Lichtstärke F/1.2 für sein Z-System. Bislang waren die Gerüchteköche nur von einem Z 50mm F/1.2 ausgegangen. Welche dieser weiteren hochlichtstarken Festbrennweiten kommen werden – derzeit unklar.

Sigma will sich offenbar in den kommenden Monaten auf die Neu-Entwicklung von DG DN Objektiven konzentrieren. Das hat jedenfalls Sigma-Boss Kazuto Yamaki auf Twitter durchblicken lassen. Objektive der DN-Baureihe bietet Sigma für Spiegellose mit APS-C- oder MFT-Sensor. Ein Bereich, den das Unternehmen nun also offenbar ausbauen möchte.

Von Sony wird es keine Produktvorstellung im Rahmen der SWPA-Preisverleihung a, 16. April geben. Der Grund: Im Zuge der Corona-Pandemie wurde die feierliche Preisverleihung mit Gala-Dinner abgesagt, es werden weder Sony-Mitarbeiter noch die diesjährigen Preisträger nach London reisen. In früheren Jahren hatte Sony die SWPA-Veranstaltung häufiger zur Präsentation neuer Produkte genutzt.

Das Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD für Sony E steht schon seit einiger Zeit vor der Tür, die Markteinführung wird fast täglich erwartet. Wann es soweit ist, wissen auch die Gerüchteköche nicht. Aber den Preis wollen sie bereits erfahren haben: 1150 Euro.