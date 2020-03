Ricoh zielt mit Neugründung Vecnos auf den Massenmarkt mit 360-Grad-Kameras

Erstes Produkt soll das Selfie für junge Social Media Natives neu erfinden

10. MÄRZ 2020, YOKOHAMA, Japan – Vecnos Inc., das aus der Ricoh Company, Ltd. ausgegründete Unternehmen für revolutionäre optische Innovationen, will im Verbrauchersegment zu einem führenden Anbieter für neuartige 360-Grad-Kameras avancieren. Die Vision und Ziele von Vecnos wurden heute erstmals bekanntgegeben. Vecnos wurde durch dasselbe Kernteam gegründet, das 2013 mit der RICOH THETA eine bereits wegweisende 360-Grad-Kamera entwickelt und eingeführt hat.

Mit der Ausgründung „Vecnos“ hat sich der japanische Kamera-Gigant Ricoh Großes vorgenommen: nichts weniger als die Neuerfindung des Selfies kündigte Shu Ubukata heute an. Ubukata ist der Mastermind hinter einer der weltweit meistverkauften 360-Grad-Kameras, der RICOH THETA. Als Vecnos-CEO will er der Rundum-Fotografie jetzt zum Durchbruch im Massenmarkt verhelfen und zielt dabei insbesondere auf „Social Media Natives“. Ein niveauvolles, ultrakompaktes Design und innovative Hardware sowie Apps zur Bild- und Videobearbeitung sollen das erste Vecnos-Produkt zum „Must-Have“ für junge Leute machen.