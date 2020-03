EOS R5: Canon gibt weitere Details bekannt

Krefeld, 13. März 2020. Einen Monat nach Ankündigung der Entwicklung der spiegellosen Vollformatkamera EOS R5 gibt Canon Inc. jetzt zusätzliche Informationen bekannt.

interne Aufzeichnung in 8K/30p

Canon Dual Pixel CMOS AF in allen 8K-Modi

Animal AF

Canon Inc. bestätigt, dass die Leistungsdaten der EOS R5 speziell bei der Filmaufzeichnung weit über das hinaus reichen werden, was derzeit bei anderen Kameras in diesem Marktsegment angeboten wird. Mit interner Aufzeichnung in 8K/30p über die gesamte Sensorbreite wird die Canon EOS R5 einen neuen Standard setzen. Darüber hinaus wird in allen 8K-Modi der bekannte Canon Dual Pixel CMOS AF unterstützt.

Zudem verfügt die EOS R5 über einen weiterentwickelten Autofokus, der speziell bei der Tierfotografie seine Vorteile unter Beweis stellen wird. Hierbei werden die typischen Merkmale von Haustieren (z.B. Hunde, Katzen und Vögel) nicht nur anhand der Augen erkannt. Der innovative AF verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und liefert auch dann zuverlässige Ergebnisse, wenn die Tiere in Situationen fotografiert werden, bei denen die Augen nicht sichtbar sind.

Weitere Spezifikationen der EOS R5 wurden von Canon Inc. bereits im Rahmen der Pressemitteilung vom 13. Februar 2020 bestätigt: