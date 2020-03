PREMIERE: Irix 45mm F/1.4 – Weiches Bokeh | Hohe Lichtstärke | Klassische Brennweite

Das Irix 45 mm F/1,4 ist eine überzeugende Alternative für alle Fans von 35-50 mm Brennweiten und ermöglicht so einen kreativeren Ansatz für die Fotografie.

Egal, ob Sie ein professioneller Fotograf sind, der nach dem richtigen Objektiv für Ihren Job sucht, oder ein Amateur, der eine Lücke in Ihren Brennweiten schließen möchte – das Irix 45 mm F/1,4 ist das richtige Objektiv für Sie!

Irix 45mm F/1.4 Haupteigenschaften:

Weiches Bokeh

Hohe Lichtstärke von F/1.4

Interne Fokussierung

Wetterfeste Konstruktion

Blendensteuerung direkt durch die Kamera

Fokus-anzeige in der Kamera

Halbautomatischer Modus (PASM)

Alle Belichtungsparameter werden in EXIF- Daten gespeichert

Bildwinkel von 50*

“Focus Lock” – Funktion

Einstellweg des Fokusringes von 140*

Robuste Metallkonstruktion

77 mm Filtergewinde

Optische Leistung

Suchen Sie ein neues Objektiv mit einer klassischen Brennweite für Ihre Kamera? Mit einer Brennweite von 45 mm können Sie die Welt anders betrachten, was in Kombination mit einer hohen Lichtstärke von F/1,4 Ihre Kreativität unterstützt. Das Irix 45 mm F/1,4 wurde so entwickelt, um scharfe Bilder zu erzeugen, die man auch bei Blende von F/1,4 aufnehmen kann. Das Objektiv ist mit einer 9-Lamellen Blende (runde Öffnung) ausgestattet, deswegen bleibt der unscharfe Bereich (Bokeh) weich und angenehm für die Augen.

Bauqualität – DRAGONFLY: Haupteigenschaften

Verstärkte Innenkonstruktion auf Basis von Metallkomponenten

Kratzfestes Finish

Rutschfester gummierter Fokusring mit spezieller Kerbe

Gravierte Markierungen mit UV -reaktiver Farbe

Hervorragender Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit

Geliefert mit einem praktischen, harten Etui

Bei Irix folgen wir dem Prinzip, dass ein Objektiv nicht nur ein Werkzeug für die Fotografie ist, sondern auch den gesamten Prozeß der Erstellung einer Aufnahme, der stark von der Freude an der Verwendung von Objektiven beeinflußt wird. Deshalb achten wir auf das Design und die Ergonomie von Irix-Produkten.

Dragonfly ist eine Kombination aus Metallelementen und Verbundbauteilen, wodurch die gesamte Konstruktion nicht nur stark, sondern auch leicht ist. Zusätzlich zu seiner robusten Konstruktion ist das Objektiv wetterfest, was in Verbindung mit seinem internen Fokussierungsmechanismus bedeutet, dass Sie es problemlos in allen Umgebungen und Wetterbedingungen verwenden können.

Focus Ring

Wir wissen, wie sehr Ihnen der Fokusring gefällt, den wir für das Irix 150 mm F/2,8 1:1-Makroobjektiv entwickelt haben. Deshalb haben wir uns für einen ähnlichen Ring in unserem Irix 45 mm F/1,4 Objektiv entschieden. Nach umfangreichen Tests haben wir ein Material entwickelt, das eine hervorragende Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit bietet, was in Kombination mit einer speziellen Prägung den Bedienkomfort direkt beeinflußt. Nach einiger Zeit kann der Benutzer die Position auf dem Ring fühlen, wodurch das Fokussieren noch einfacher wird.

Focus Lock

Mit der “Fokus Lock”- Funktion können Sie den Fokusring an einer bestimmten Position verriegeln. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Landschaftsfotos aufnehmen und wenn Sie einen bestimmten Abstand zum Motiv einhalten möchten (z. B. im Studio oder auf der Straße).

Bereit zum Fotografieren bei jedem Wetter

Die High-Class-Objektive müssen bei allen Lichtverhältnissen und atmosphärischen Bedingungen einen hohen Bedienkomfort bieten. Dies ist das Irix 45 mm F/1,4, dessen Fokus- und Blendenmarkierungen laser-graviert und mit fluoreszierender Farbe gefüllt sind. Dieser Prozeß macht sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen lesbar. Der Komfort der Arbeit mit Irix- Objektiven wird auch durch das System von Gummidichtungen und anderen Lösungen gewährleistet, die unabhängig von der Umgebung und dem Wetter, das Innere und den Kamerasensor vor Staub und Spritzern schützen.

Erhältliche Kameraanschlüsse

Das Irix 45 mm F/1,4 Objektiv wird mit den Anschlüssen Canon EF, Nikon F und Pentax K erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit

Die Erscheinungsdatum und der Preis des Irix 45 mm F/1,4 -Objektivs werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.