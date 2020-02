Canon stellt den neuen SELPHY SQUARE QX10 vor.

Hochwertige Fotodrucke in 43 Sekunden

Quadratische Bilder bis 68 x 68 mm mit variablem Rand und Kleberückseite

Drucke sind reiß- und wischfest, wasser- und schmutzabweisend

Kompaktes Maß (14,3 x 10,2 x 3,1 cm, 480g)

Integrierte Papierkassette für 10 Blatt (72 x 85 mm)

Aufladung über USB sowie WLAN-Konnektivität zum Mobilgerät

13. Februar 2020

Canon stellt heute die neueste Ergänzung in der beliebten SELPHY Reihe vor. Der neue farbenfrohe Canon SELPHY SQUARE QX10 ist portabel und somit überall einsetzbar. Der Mini-Fotodrucker ist in 4 Farben erhältlich und sofort startklar mit eingebautem Akku und Papierkassette. Mit ihm gelingen hochwertige quadratische Fotodrucke (Sticker), die ein Leben lang halten. Bilder vom Smartphone oder Tablet können direkt über die kostenlosen Canon SELPHY Photo Layout App (iOS/Android) per WLAN gedruckt werden.

Der integrierte Akku für bis zu 20 Drucke, die integrierte Papierkassette für 10 Blatt 72 x 85 mm Papier und die WLAN-Konnektivität machen den hochwertigen Druck quadratischer Bilder bis 68 x 68 mm zu einer überraschend einfachen Angelegenheit. Das neue quadratische Fotopapier Canon XS-20L (separat erhältlich) hat eine selbstklebende Rückseite, die sich problemlos mehrfach verwenden lässt und beim Abziehen keine Spuren hinterlässt. Der variabel umlaufende weiße Rand auf den Stickern erinnert an nostalgische Sofortbilder und eignet sich gut für eine persönliche Notiz oder Widmung. Eine Schutzbeschichtung macht die reißfesten Drucke wischfest, wasser- und schmutzabweisend.

Der SELPHY SQUARE QX10 braucht für einen Druck mit der Thermosublimationstechnologie nur ca. 43 Sekunden. Der hochwertige Druck bleibt bei entsprechender Lagerung bis zu 100 Jahre farbstabil.*

Die Installation ist denkbar einfach: QR-Code mit dem Mobilgerät scannen, die Canon SELPHY Photo Layout App 2.0 installieren und eine direkte WLAN-Verbindung aufbauen. Bilder auf dem Smartphone oder Tablet lassen sich dann auswählen und drucken. Mit originellen Stempeln, Filtern, Rahmen und maßgeschneiderten Layouts hilft die App dabei, die Drucke zu personalisieren. Unterwegs ist er per USB schnell geladen und bereit für den nächsten Ausflug.

Der Canon SELPHY SQUARE QX10 ist voraussichtlich ab März 2020 zum Preis von 149,00€ UVP erhältlich. Das Set mit Farbpatrone und 20 Stickern XS-20L kostet 16,00€ UVP. Der Drucker ist in folgenden Farben erhältlich: Schwarz, Weiß, Pink oder Mint Grün.

Lieferumfang:

• Canon SELPHY SQUARE QX10

• Probepackung Farbkassette + Papier

• Kurzanleitung

• USB Micro B auf USB Typ-A Kabel