GNARBOX 2.0 SSD – die robuste, ultraschnelle Backup-Lösung für professionelle Fotografen und Filmer

Sicherung von Fotos und Videos in Highspeed-Geschwindigkeit. Inklusive App-Ökosystem für einen professionellen mobilen Workflow mit Anwendungen für Backups, Datenverwaltung und Foto- & Videobearbeitung.

Top-Features

Schnelle NVMe SSDs mit 256GB, 512GB und 1TB Speicherkapazität

Wasser, Schmutz und Schock-resistent

Mobile Highspeed-Backups von Fotos und Videos

Video- und Fotobearbeitung über ein verbundenes Smartphone oder Tablet

Kompatibel mit MP4, MOV, JPG, PNG und RAW Dateien

Viele Anschlussmöglichkeiten (USB3, USB2, microSD und SD-Karten)

Robustes Design – wasserdicht (IP67), stoßfest, staubdicht

Starker, wechselbarer 4.000mAh Lithium-Ionen-Akku mit 3-6 Std. Nutzungsdauer

Nutzbar mit Windows- und Mac-OS Betriebssystem sowie iOS und Android

Mobile Apps für Fotografen und Filmer

Die GNARBOX 2.0 SSD ist eine extrem robuste externe Backup-Box mit NVMe SSD-Festplatte und vielen nützlichen Zusatzfunktionen für anspruchsvolle Fotografen und Filmer. Sie ermöglicht die Sicherung, die Organisation, die Bearbeitung und das Teilen von Videos und Fotos von unterwegs.

Hauptfunktion der GNARBOX ist die mobile Sicherung von Foto- und Videodateien, die sich direkt von einer SD-Karte oder über eine via USB-C verbundene Kamera einlesen lassen. Die GNARBOX ersetzt hierbei den Laptop vollständig und erstellt Highspeed-Backups mit bis zu 450MB/S (USB-C) sowie Datensicherungen direkt von der SD-Karte mit bis zu 75MB/S.

Schneller NVMe SSD-Speicher und viele Anschlussmöglichkeiten

Die GNARBOX ist mit internen NVMe SSDs in drei Speichergrößen (256 GB, 512 GB und 1TB) erhältlich, besitzt einen SD-Steckplatz, zwei USB-C-Anschlüsse sowie einen USB-A Anschluss und wird mit einem austauschbaren Akku geliefert. Mit einer Kapazität von 4.000 mAh liefert dieser Strom für bis zu sechs Stunden Backup-Arbeit und vier Stunden Bild- und Videoediting. Für die dafür nötige Rechenpower sorgt ein Intel-Prozessor und ein sehr flexibles Energie-Management durch austauschbare Akkus, die auch separat als Zubehör erhältlich sind.

Einfache Bedienung

Bedient wird die GNARBOX über ein integriertes OLED Display und lediglich vier Bedienknöpfe. Das Backup lässt sich mit einem einzigen Tastendruck starten. Dabei ist die GNARBOX extrem robust und mehrfach gesichert, damit auch unter schwierigsten Bedingungen keine Daten verloren gehen.

Die Box ist nicht nur gegen eindringenden Staub und Schmutz geschützt, die IP67-Zertifizierung gewährleistet auch, dass sie halbstündige, unfreiwillige Tauchgänge im hüfthohen Wasser (max. 1 Meter Tiefe) ohne Datenverluste übersteht.

Per Checksum-Vergleich prüft die GNARBOX automatisch, ob alle Daten richtig zur Box übertragen werden. Benutzer können für eine bessere Organisation der Daten eigene Ordner anlegen und diverse Ordnervoreinstellungen vornehmen, um die Backups bereits von unterwegs aus vorzusortieren.

Backup-Box, Arbeitslaufwerk und Abspielgerät in Einem

Über das geräteinterne schnelle 802.11ac-WLAN können in der Box gespeicherte Fotos und Videos kabellos über das Display eines Smartphones oder Tablets wiedergegeben werden. Zu Hause oder im Büro wird die GNARBOX dann zum externen Arbeitslaufwerk, das sich in das System des Benutzers (Windows, Mac OS, iOS und Android) integriert.

Die unterwegs gespeicherten Medien lassen sich ohne Zusatzgeräte über den HDMI-Ausgang auf einem Monitor oder Beamer abspielen und direkt in der GNARBOX mit professionellen Programmen bearbeiten.

Diese vielfältige Kompatibilität mit Programmen und Apps stellt eine Besonderheit der GNARBOX dar, weil sich diese nahtlos in den Workflow der Box integrieren lassen. So können über ein verbundenes Smartphone oder Tablet mit den mobilen Apps von GNARBOX bereits unterwegs wichtige Arbeitsroutinen, wie einfache Bildbearbeitungen (Belichtung, Kontraste, Farbkorrekturen, etc.), Datenmanagement und Rohschnitte von Videomaterial erledigt werden. Ebenso sind Dateikonvertierungen durch die professionelle Unterstützung einer Vielzahl an Videocodecs (H.264, H.265, ProRes, MXF, MXS) möglich. Die dafür nötige Rechenpower wird nicht vom Smartphone oder Tablet zur Verfügung gestellt, sondern direkt vom starken Prozessor der GNARBOX.

Fertig bearbeitete Fotos und Video können direkt von unterwegs über ein verbundenes Smartphone Online geteilt oder verbreitet werden. Neben den GNARBOX-Apps lassen sich Programme wie Adobe Lightroom, Adobe Premiere, LumaFusion, Affinity Photo und Dropbox in den Workflow der GNARBOX integrieren.



GNARBOX Apps

Vier neue mobile Apps von GNARBOX bieten dedizierte Arbeitsbereiche, um wichtige Arbeitsschritte vor Ort auszuführen.

Safekeep App

Umfassendste mobile Backup-Lösung mit maßgeschneiderter Organisation von Dateien / Ordnern und schlanken Tools für die Verwaltung von Dateiübertragungen.

Selects App

Schnelle RAW-Bildvorschau und benutzerfreundliche Tools zum Markieren, Verwalten von Metadaten und zur Vorbereitung der Aufnahmen für die Bearbeitung.

Sequence App

Tools zum Prüfen von Filmmaterial, mobiles Schneiden von Clips und zum Übertragen des Videomaterials.

Showcase App

Anzeigen von Fotos und Videos in hoher Auflösung auf jedem HDMI-fähigen Bildschirm.

GNARBOX Sortiment und Preise (UVP)

GNARBOX 2.0 SSD (256GB): 599,-

GNARBOX 2.0 SSD (512GB): 699,-

GNARBOX 2.0 SSD (1TB): 999,-

GNARBOX 2.0 Akku: 60,-

GNARBOX 2.0 Dual Akku Ladegerät: 85,-

GNARBOX CF Reader: 60,-

GNARBOX CFast 2.0 Reader: 65,-

GNARBOX XQD Reader: 65,-

GNARBOX USB-C zu USB-A Dongle (USB3.1): 20,-