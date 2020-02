Der Bedarf an sehr schnellen DRAM- und NAND-Speicherchips ist derzeit so hoch, dass Sony möglicherweise die nächste Spiegellose der Alpha-7-Familie zurückhält und nochmals überarbeitet. Das berichtet der Wirtschaftsdienst Bloomberg. Demnach will Sony seine DRAM-Produktion auf Smartphones und die kommende Playstation 5 konzentrieren. Zweifel an dieser Meldung sind jedoch angebracht.

Im Oktober 20019 hat Sony die Spielekonsole Playstation 5 angekündigt, zum Weihnachtsgeschäft 2020 soll sie auf den Markt kommen. Sie folgt dann auf die Playstation 4, die seit November 2013 angeboten wird.

Verzögert Playstation 5 die Markteinführung der nächsten Alpha-7-Kamera?

Nun will das Online-Wirtschaftsmagazin Bloomberg herausgefunden haben, dass Sony Schwierigkeiten hat, die Playstation 5 zu den anvisierten Kosten zu produzieren. Verantwortlich dafür sei unter anderem eine hohe Nachfrage nach DRAM- und NAND-Speicherbausteinen, zum Beispiel von Smartphone-Herstellern.

In dem Beitrag heißt es nun unter Berufung auf mit der Materie befasste Insider: Sony habe einige bereits geplante Features bei der nächsten Spiegellosen für dieses Jahr gestrichen, um auf die eingeschränkte Verfügbarkeit von DRAM zu reagieren.

Auf welche Kamera sich die Auswirkungen der DRAM-Krise beziehen, lässt der Beitrag offen. Erwartet werden für dieses Jahr die Alpha 7 IV sowie die Alpha 7S III. Branchenkenner vermuten, dass die Alpha 7 IV mit dem schnellen Sensor der Alpha 9 ausgestattet sein könnte. Dieser Bildsensor ist mit einem DRAM-basierten Zwischenspeicher ausgestattet. Eine ähnliche Technologie könnte der Alpha 7S III zur hohen Video-Auflösung von 8 K verhelfen.

DRAM-Verzicht in Kamera hat keine Auswirkungen auf Nachfrage

Dass der hohe DRAM-Bedarf der Playstation 5 die nächste Kamera von Sony verzögert, ist unwahrscheinlich. Die Auswirkungen eines DRAM-Verzichts bei der Kamerasparte wäre für die Playstation-Produktion wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Von der Playstation 4 hat Sony in sechs Jahren mehr als 100 Millionen Exemplare abgesetzt. Der (inzwischen stark rückläufige) Absatz an Digitalkameras liegt bei etwa einem Viertel davon. Und davon sind nur wenige Modelle mit nennenswerter DRAM-Speicherkapazität ausgestattet. Zudem wird schneller DRAM-Speicher auch als Arbeits- und Grafikspeicher in Computer eingesetzt.

Der Corona-Ausbruch in China Auswirkungen hat laut Bloomberg keinen Einfluss auf die Produktion der Playstation 5. Damit dürfte die jetzt angesprochene DRAM-Krise ebenfalls keine Ursache in der Pandemie haben, die somit (zumindest in Sachen DRAM) auch nicht auf die Kameraproduktion durchschlägt.