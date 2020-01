Canon I: neues EOS-R-Flaggschiff ist in Arbeit +++ Canon II: EOS 850D kommt wohl in Kürze +++ Fujifilm: Edelkompakte X100V ist fertig +++ Leica: S3 kommt mit großer Verspätung +++ Nikon: Produktionsprobleme beim Z 70-200mm F/2.8 VR S? +++ Sony: RX1R III am Horizont?

Canon arbeitet an einem neuen EOS-R-Flaggschiff, die nächste Spiegellose könnte die EOS R5 sein. Gemunkelt wird jetzt über folgende Spezifikationen, die zuerst Canon Rumors aufgebracht hat: Die Sensorauflösung soll 45 Megapixel betragen. Trotz der hohen Auflösung ist die EOS R5 mit einer Rate von maximal 20 Bilder/Sekunde sehr schnell. Die EOS R5 wird mit einem sensorbasiertem Bildstabilisator ausgestattet sein, der alleine einen Gewinn von +5 EV verspricht, in Kombination mit einem stabilisierten Objektiv sogar bis zu +8 EV. Aufhorchen werden Video-Fans – die EOS R5 soll den Gerüchten zufolge 8K-Videos mit 30 fps aufzeichnen können. Oder 4K bei 120 fps. Spätestens zur CP+ Ende Februar soll Canon die EOS R5 offiziell ankündigen. Auf den Markt kommen wird sie den Gerüchteköchen zufolge jedoch erst im Juli.

Dass bei Canon offenbar auch die Mittelklasse-DSLR EOS 850D vor der Tür steht, kann angesichts der Gerüchte zur EOS R5 fast untergehen. Jedenfalls sind erste Abbildungen aufgetaucht, die die Kamera zeigen sollen. Technische Details sind kaum durchgesickert, nur soviel: Die EOS 850D wird wohl 4K-Video aufzeichnen und einen Digic-8-Prozessor erhalten.

Fujifilm hat die X100V offenbar fertig und wird sie in den kommenden Tagen offiziell präsentieren. Diverse Gerüchteköche präsentieren sogar schon die kompletten technischen Daten. Demnach erhält die Edel-Kompakte den APS-C-Sensor mit 26 Megapixel, den Fujifilm vor rund eineinhalb Jahren mit der X-T3 eingeführt hat. Der elektronische Sucher wurde offenbar verbessert, sein OLED-Panel löst 3,69 Millionen dots auf. Fujirumors stellt die jetzt durchgesickerten technischen Daten der X100V denen der (noch) aktuellen X100F gegenüber und glaubt zu wissen: Die Neue wird im Rahmen des X Summit am 4. Februar offiziell vorgestellt. Wer sich selbst davon überzeugen möchte: Der Live-Stream von der Veranstaltung beginnt um 21:00 Uhr und kann hier abgerufen werden: https://fujifilm-x.com/de-de/x-summit-london-2020/

Bei Leica ist das Flaggschiff S3 überfällig. Angekündigt wurde sie zur photokina 2018, erscheinen sollte sie im Frühjahr 2019. Jetzt soll es ein Jahr später, im Frühjahr 2020, endlich soweit sein. Und wie zur Bestätigung tischen die Gerüchteköche von Leica Rumors schon einmal Entwürfe für die technischen Daten sowie eine Bedienungsanleitung auf.

Nikon bekommt das Z 70-200mm F/2.8 VR S nicht rechtzeitig produziert und muss die Markteinführung verschieben, wie auf der japanischen Webseite des Unternehmens zu erfahren ist. Ursprünglich hätte das Objektiv ab Februar erhältlich sein sollen.

Sony soll verantwortlich dafür sein, dass Zeiss seine ZX1 nicht auf den Markt bringt. Das jedenfalls verbreitet SonyAlpha Rumors unter Berufung auf eine Quelle bei Zeiss. Demnach plant Sony noch dieses Jahr eine RX1R III – und der könnte die ZX1 ins Gehege kommen. Sony und Zeiss arbeiten seit Jahrzehnten in Sachen Optik zusammen – dass beide Partner sich abstimmen, ist durchaus vorstellbar. Allerdings: Die Meldung ist als „wild rumor“ gekennzeichnet – also pure Spekulation?