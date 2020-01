FUJIFILM X Summit geht in die dritte Runde

Kleve, 29. Januar 2020 – FUJIFILM kündigt den nächsten X Summit an und verspricht spannende Neuigkeiten zu Trends und Entwicklungen aus dem Hause FUJIFILM und der Foto-Branche. Nachdem im vergangenen Jahr der X Summit bereits in Dubai und Tokio für Begeisterung gesorgt hat, findet das erste Event in diesem Jahr am 4. Februar in London statt. Im FUJIFILM eigenen „House of Photography“ findet auch diesmal wieder eine Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Experten bestehend aus X-Photographern, Fotojournalisten und dem japanischen FUJIFILM Management statt.

Wie auch zuletzt ermöglicht FUJIFILM allen Interessierten die Teilnahme via Livestream. Neben der Übertragung des Events und der Podiumsdiskussion können Zuschauer aktiv mitdiskutieren und ihre Fragen stellen. Der Livestream wird auf der folgenden Landingpage oder dem offiziellen YouTube-Account am Veranstaltungstag ab 21.00 Uhr (MEZ) live ausgestrahlt: https://fujifilm-x.com/de-de/x-summit-london-2020/