Canon: EOS R mit Halbformatsensor in Arbeit? +++ Nikon: D6 hat wohl GPS integriert +++ Fujifilm: X100V steht vor der Tür +++ Laowa hat Shift-Objektiv fertig +++ Leica M10-R mit 47 Megapixel gesichtet +++ Sony: Edel-Kompakte könnte als Nächstes kommen +++ Venus Optics plant Argus mit Lichtstärke F/0.95.

Arbeitet Canon an einer EOS R mit APS-C-Sensor? Entsprechende Gerüchte kochen mit schöner Regelmäßigkeit hoch, konkrete Hinweise darauf gibt es aber nicht. Falls es je eine EOS R mit Halbformatsensor geben sollte, dann nicht mehr in diesem Jahr – da sind sich die Insider sicher. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Dieses Jahr wird Canon zunächst sein Portfolio an RF-Objektiven ausbauen, für RF-S-Objektive fehlt es schlichtweg an Kapazitäten.

Die D6 von Nikon wird langsam überfällig. Nach und nach sickern jetzt erste Details durch. Als gesichert gilt inzwischen, dass das kommende Flaggschiff einen GPS-Empfänger an Bord haben wird. Auch wird es wohl – wie bei schnellen Sportkameras üblich – bei moderaten 20 Megapixel Auflösung bleiben. Einig sind sich die Gerüchteköche zudem: die D6 wird in Sachen Video und Live-View-Performance der D5 um Längen voraus sein.

Bei Fujifilm heißt es offensichtlich: Nach der Neuvorstellung ist vor der Neuvorstellung. Und so könnte auf die X-T200 schon Anfang Februar die X100V folgen. Das jedenfalls vermuten die japanischen Gerüchteköche von Nokishita. Über die Nachfolgerin der X100F dringt wenig nach außen. Spekuliert wird, dass sie über ein via Doppelgelenk bewegliches Display verfügen könnte.

Laowa hat in China ein Shift-Objektiv für Kleinbild gezeigt. Das 15 Millimeter Weitwinkel bietet einen Shift-Weg von +/- 11 Millimeter, die Lichtstärke beträgt F4.5. Das Laowa 15mm f/4.5 W-Dreamer soll für Nikon F und Z kommen, für Canon EF und RF, außerdem für Sony FE und L-Mount.

Von Leica könnte als Nächstes die M10-R kommen. Hier steht das R offenbar für „Resolution“, also Auflösung. Auf 47 Megapixel soll es ihr Sensor bringen, da sind sich die Gerüchteköche einig. Fertig ist die Kamera auf jeden Fall fast, wie erste Knipsbildchen belegen.

Sony hat möglicherweise eine neue Edel-Kompakte auf der Pfanne. In Asien hat Sony jedenfalls eine Kamera registrieren lassen, die mit einem Akku vom Typ NP-BX1 betrieben wird. Diesen Akku nutzt zum Beispiel die RX100-Familie. Aber auch RX1 und RX1R werden vom NP-BX1 mit Energie versorgt.

Venus Optics, Hersteller der Laowa-Objektive, plant offenbar eine hochlichtstarke Festbrennweite. Unter dem Label „Argus“ soll es eine Anfangsblende von F/0.95 geben, die Brennweite ist noch nicht bekannt. Gemunkelt wird von einem Weitwinkel zwischen 20 mm und 35 mm Brennweite. Das Kleinbildobjektiv soll mit Anschlüssen für die gängigen Spiegellosen kommen, aber wohl erst 2021.