Der neue Nissin MF18 Ringblitz für Sony: Blitz und Dauerlicht für Makro- und Porträtfotografen

Nissin stellt mit dem neuen Ringblitz MF18 ein spannendes Tool für Sony-Fotografen und Liebhaber der Makrofotografie vor. Der MF18 wartet mit einer Vielzahl professioneller Features auf und ist mit Objektiven von bis zu 82 mm Durchmesser kompatibel. Dafür werden gleich die passenden Adapter in den Größen 52 mm bis 77 mm mitgeliefert. Weitere Adapter-Größen sind optional im Handel erhältlich. Mit seiner runden Blitzröhre und den LED-Modellierlampen sind außergewöhnliche Blitzeffekte als auch Dauerlicht möglich. Neben dem neuen Sony-Anschluss ist der Ringblitz bereits für Canon und Nikon erhältlich.

Für Porträts und Makroaufnahmen

Ringblitze werden in der Regel für zwei Einsatzzwecke konzipiert: für die Porträt- und für die Makrofotografie. Dadurch, dass die Lichtquelle rund um das Objektiv verläuft, ist die Lichtverteilung absolut gleichmäßig und harmonisch. Der Nissin MF18 mit Metallblitzschuh gilt als Spezialist für die Makrofotografie und erzeugt durch die räumliche Ausdehnung des Lichts einen verglichen mit normalen Aufsteckblitzen weichen Blitz, dessen Ausleuchtung extrem ausgewogen wirkt. Eine leichte Abschattung der Leuchtfläche im Eintrittsbereich des Blitzes sorgt für eine gleichmäßige Lichtstreuung über die gesamte Fläche des Ringblitz-Aufsatzes, was den MF18 zu einem empfehlenswerten Tool im Bereich Makrofotografie macht.

Wer sich schon einmal mit seinem Makroobjektiv in diesen „Kosmos“ begeben hat, wird schnell festgestellt haben, dass die Beleuchtung von sehr kleinen Objekten und Lebewesen nicht einfach ist. Das Licht der Umgebung reicht in der Regel nicht aus, um kleine Blendenöffnungen zu nutzen. Diese sind aber notwendig, um eine ausreichende Schärfentiefe in diesem extremen Nahbereich zu erzielen. Und was tut der schlaue Fotograf in diesem Fall? Er setzt einen Blitz ein. Allerdings wird der eingebaute Blitz oder auch ein Aufsteckblitz oft von dem Objektiv verdeckt, sodass kein Licht beim Objekt ankommt. Selbst wenn das Objekt vom Blitzlicht erreicht wird, entstehen durch die einseitige Beleuchtung oft unschöne Schatten. Abhilfe schafft hier der Nissin MF18 Ringblitz. Er hat eine kreisförmige Blitzröhre, die die Frontlinse des eingesetzten Objektivs umschließt. Damit ist eine nahezu schattenfreie, sehr weiche Beleuchtung von kleinsten Objekten ohne Probleme möglich.

Medizinische und industrielle Einsatzzwecke

Es gibt aber auch immer mehr Einsatzzwecke von Ringblitzen links und rechts der klassischen Fotografie. Speziell im medizinischen Bereich ist deren Anwendung weit verbreitet, wenn es um detaillierte und hochauflösende Aufnahmen in den Bereichen Zahnmedizin und plastischer Chirurgie geht.

Als Beispiel dient die Dentalmedizin: Der Patient sitzt im Behandlungsstuhl und der aktuelle Zahn-Status soll fotografisch dokumentiert werden. Jetzt sollte alles schnell und unkompliziert gehen, aber die Aufnahmen müssen trotzdem perfekt sein. Schließlich sind Ärzte keine ausgebildeten Fotografen. Da sich der Nissin MF18 einfach und wirkungsvoll über „MyTTL“ auf die Praxis-Lichtverhältnisse einrichten lässt, stehen diese Einstellungen dem Fotografierenden dann immer wieder als Standardeinstellung zur Verfügung, schließlich ändern sich die Lichtverhältnisse innerhalb der Praxis in der Regel nicht.

Blitz und Dauerlicht

In der Praxis lassen sich mit dem Nissin MF18 Makro-Ringblitz beeindruckende Makroaufnahmen erstellen. Das Steuergerät ist schnell auf dem Blitzschuh des Kameragehäuses aufgesteckt und kann mit der Rändelschraube fixiert werden. Die Befestigung am Objektiv erfolgt mittels Adapterring, der drehbar mit der Blitzeinheit verbunden ist. Nach dem Einschalten ist der Blitz mit frischen NiMH-Akkus nach ca. 7 Sekunden einsatzbereit.

Der Nissin MF18 eine Leitzahl von 16 (ISO 100), was für Aufnahmen im Nahbereich selbst mit kleinsten Blendenöffnungen ideal ist. Die zwei einzeln steuerbaren Blitzröhren, sowie die vier eingebauten LED-Einstelllichter sorgen zu jeder Zeit für eine bestmögliche Ausleuchtung der Makro-Szenerie. Wird mehr Licht benötigt, kann die Kombination mit weiteren Systemblitzgeräten für Abhilfe sorgen, denn der MF18 kann, je nach Anschlussvariante, auch als Steuergerät für die drahtlose Blitzsteuerung eingesetzt werden.

Hohe Leistung, professionelle Features und einfache Bedienung

Die Bedienung des Nissin MF18 ist einfach und effektiv gelöst. Jede Funktion wird klar und deutlich über die farbigen Icons auf dem hervorragend ablesbaren LCD-Display dargestellt und gesteuert, was das Handling erleichtert. Hier gibt es auch die Möglichkeit der High-Speed-Synchronisation sowie die von Nissin „MyTTL“ genannte Kalibrierungsmöglichkeit der Blitzleistung durch den Anwender. Mittels dieser Funktion kann der Anwender seine persönliche präferierte Blitzbelichtungskorrektur fest einstellen, die ihm dann standardmäßig zur Verfügung steht. Auf Wunsch lässt sich beim indirekten Blitzen ein kleiner Zweitblitz mit manueller Leistungseinstellung zuschalten.

Die Blitzleistung kann im „Fine Makro Modus“ in 1/6 EV-Stufen von 1/128 bis 1/1024 eingestellt werden, um auch feinste Details des filigranen Tausendfüßlers plastisch auszuleuchten und perfekt zu belichten. Der MF18 wurde zudem mit einer Wireless-TTL Funktion ausgerüstet, mit der sich Slave-Blitze einsetzen lassen, um qualitativ hochwertige Makro-Szenen plastisch fotografieren zu können. Im manuellen Modus kann die Leistung in 1/3 EV-Stufen von voller Leistung bis hinunter auf 1/64 eingestellt werden.

Die Blitzröhre des Nissin MF18, die per Synchronkabel mit dem auf dem Metall-Blitzschuh montierten Steuergerät verbunden ist, kann natürlich auch von der Kamera abgenommen und frei per Hand positioniert werden, was die Einsatzmöglichkeiten äußerst flexibel gestaltet. So lässt sich gezielt mit Licht und Schatten experimentieren, denn Letztere legen sich, wie bei Ringblitzen üblich, konturförmig um das Motiv, wenn sich dieses sehr nah an einem Hintergrund befindet. Denn je näher der Hintergrund am Motiv ist, desto ausgeprägter zeigt sich ein Schatten, ist dieser weiter vom Motiv entfernt, fällt er dagegen immer weniger ins Gewicht.

Strom über Batterien/Akkus oder externe Powerpacks

Damit auch für lange Blitzsessions genug Energie zur Verfügung steht, kann am Nissin MF18 alternativ zu den vier eingelegten Batterien eine externe Stromversorgung angeschlossen werden. Bestens dafür geeignet sind die hauseigenen Nissin Power Packs PS8 und PS Pro 300.

Verfügbarkeit, Preis und weitere Informationen

Der Nissin MF18 Ringblitz wird in Deutschland exklusiv von HapaTeam vertrieben und ist im gut sortierten Fotofachhandel erhältlich. Der UVP-Preis beträgt ca. 399 EUR.