Fujifilm stellt heute die X-T200 vor. Die Systemkamera richtet sich an Ein- und Aufsteiger, die vor allem auch Video im Fokus haben. Ihr 24-Megapixel-Sensor ist in Kupfer verdrahtet, so werden unter anderem 4K bei 30p möglich. Das Bedienkonzept setzt ganz auf ein großes Touch-Display auf der Rückseite. Passend zur Kamera kommt zudem das preisgünstige Normalobjektiv XC 35mm F2, das auf den Fuji-typischen Blendenring verzichtet.

Fujifilm löst die X-T100 von vor knapp zwei Jahren durch die X-T200 ab. Auch die Neue richtet sich vor allem an Ein- und Aufsteiger, sie weist gegenüber der Vorgängerin eine Reihe teils deutlicher Verbesserungen auf. Das treibt allerdings den Preis der X-T200 in die Höhe: rund 850 Euro möchte Fujifilm für die Kamera mitsamt Kit-Objektiv XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ haben – und damit ca. 150 Euro als für das X-T100-Kit bei Markteinführung.

Neu entwickelter Sensor

Die X-T200 erhält einen neu entwickelten 24-Megapixel-Sensor im APS-C-Format mit hochwertiger Kupferverdrahtung. Die Kupfertechnologie hilft, das Rauschniveau niedrig zu halten und erhöht die Auslösegeschwindigkeit deutlich. Gepaart mit einem neuen Bildprozessor konnte Fujifilm so die Verarbeitungsgeschwindigkeit gegenüber der Vorgängerin um das 3,5-Fache erhöhen. Damit sind 4K-Video-Aufnahmen nun mit 30 Vollbilder pro Sekunde möglich, der Rolling-Shutter-Effekt wurde stark reduziert. Zudem bietet die X-T200 bei Videoaufnahmen einen elektronischen Bildstabilisator.

Spürbare Verbesserungen gibt es auch beim Autofokus. Er hält bei einer Serienbildrate von 8 Bilder/Sekunde mit, erkennt und verfolgt Augen und Gesichter. Bei der Bedienung der X-T200 setzt Fujifilm verstärkt auf den großen berührungsempfindlichen Monitor. Das 16:9-Display misst 3,5 Zoll in der Diagonalen und löst 2,76 Millionen dots auf. Ein Klapp-/Drehgelenk erlaubt dem Display hohe Freiheitsgrade. Da der große Monitor fasst den gesamten Kamerarücken einnimmt, ist dort kaum noch Platz für Bedienelemente.

Leichtes Normalobjektiv

Ebenfalls neu ist das Normalobjektiv XC 35mm F2, das mit seinem geringen Gewicht (130 Gramm), der einfachen Bauweise (zum Beispiel fehlt der Blendenring) und günstigem Preis (ca. 200 Euro) bestens zur X-T200 passt.

