Wacom One – Eine Welt neuer Möglichkeiten

Neues Stiftdisplay begeistert angehende Kreative, Autoren von Social Media Content und visuelle Denker mit dem Erstellen von Skizzen, Zeichnungen und Anmerkungen direkt mit dem Stift auf dem Bildschirm. Dank der Kompatibilität mit macOS, Windows und Android, neuer Pakete mit kreativer Software und Unterstützung für Stifte von Drittanbietern bietet es ein vielfältiges Ökosystem.

Las Vegas, USA – 7. Januar 2020 – Anlässlich der CES gab Wacom heute die Einführung des Wacom One bekannt, eines wirtschaftlichen 13-Zoll-Stiftdisplays für eine neue Generation Kreativer. Einsteiger, die mit digitalen Medien arbeiten wollen, visuelle Denker, die handschriftliche und gezeichnete Kommunikation in ihre täglichen Aktivitäten einbinden möchten, und Autoren von Social Media Content, die Fotos oder Videos künstlerisch bearbeiten müssen, können vom Wacom One profitieren. Das Produkt stellt auch eine kostengünstige und attraktive Option für Tablet-Einsteiger dar, die erstmals direkt auf dem Bildschirm arbeiten möchten. Angesichts der Möglichkeit zur Verbindung mit Mac, Windows- und kompatiblen Android-Betriebssystemen können Benutzer eines Wacom One durch die Aktualisierung ihres vorhandenen Computers und Smartphones auf eine stiftfähige Konfiguration alle neuen Stiftfunktionen in Microsoft Office sowie anderen Softwareanwendungen nutzen, insbesondere aus dem kreativen Bereich.

Dank der langjährigen Beziehungen von Wacom zu führenden Herstellern stationärer und mobiler Geräte besteht Kompatibilität mit verschiedenen Stiften von Drittanbietern, sodass Benutzer beim Zeichnen und Schreiben unter verschiedenen Lieblingsstiftmarken und -stilen wählen können. Zu den Stiften, die sich nahtlos mit dem neuen Wacom One Display nutzen lassen, gehören unter anderem neue digitale Stiftmodelle von LAMY, Samsung und STAEDTLER. Das Wacom One, das im Januar zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 399,99 Euro in den Handel kommen soll, ist das Ergebnis der 35-jährigen Erfahrung von Wacom in der Entwicklung von Kreativ-Stift-Displays für die High-End-Produktion kreativer Inhalte und soll einer Vielzahl neuer Benutzer die Vorteile einer präzisen und natürlichen Stiftführung eröffnen.

„Ob es ums Zeichnen, Bearbeiten von Bildern oder Entwickeln und Kommunizieren von Ideen geht – das Wacom One hat alles, was kreative Einsteiger und Profis brauchen, um die Freude am Gestalten direkt auf dem Bildschirm zu entdecken“, sagt Faik Karaoglu, Executive Vice President der Creative Business Unit von Wacom. „Die Merkmale des Produkts, das Softwarepaket und der attraktive Preis werden es einer neuen Generation von Digital Artists, Kreativen, Autoren von Social Media Content, Fotografen, Studierenden, Lehrkräften und Geschäftsleuten ermöglichen, sich künstlerisch auszudrücken und die Welt zu einem kreativeren Ort zu machen.“

Der druckempfindliche Stift des Wacom One ermöglicht absolut präzise Stift- und Pinselstriche. Dank der elektromagnetischen Resonanztechnologie (EMR) ist keine Batterie und kein Aufladen erforderlich. Das Full-HD-Display mit 1.920 x 1.080 Pixeln bietet einen Farbraum von 72 % NTSC und verfügt über eine entspiegelte Oberfläche. Dank seines attraktiven, kompakten Designs fügt sich das Modell mühelos in nahezu jedes Arbeitsumfeld ein. Die ausklappbaren Füße ermöglichen eine ideale Arbeitsposition. Mit dem Kauf eines Wacom One erhalten Benutzer Anspruch auf ein kreatives Softwarepaket. Dazu gehört ein kostenloses sechsmonatiges Abonnement von Clip Studio Paint Pro von Celsys, eine leistungsstarke, benutzerfreundliche Anwendung zum Zeichnen von Comics und Mangas sowie die Bamboo Paper App von Wacom zum Skizzieren und Festhalten von Notizen. Außerdem können Benutzer von den zahlreichen für die Stifteingabe geeigneten Funktionen in den Betriebssystemen Windows 10 und Mac profitieren.

Das Wacom One wird ab Januar zu einem Preis von 399,99 Euro im Wacom eStore und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein.