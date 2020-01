Canon: RF 70-400mm f/4.5-5.6L IS USM noch dieses Jahr? +++ Fujifilm: Ablöse für X-T3 bereits im Februar? +++ Leica: M10 Monochrom noch heute? +++ Nikon: D6 ist wohl fertig +++ Olympus: nächste Systemkamera im Februar? +++ Pentax: APS-C-Flaggschiff mit völlig neuem Hybridsucher? +++ Sony: 6 neue E-Mount-Objektive dieses Jahr?

Canon plant vielleicht noch für dieses Jahr ein RF 70-400mm f/4.5-5.6L IS USM für sein spiegelloses Kleinbildsystem. Ein entsprechendes Patent gibt es auf alle Fälle bereits seit Mitte letzten Jahres. Wer sich übrigens wundert, mit welchem Engagement Canon sein RF-System ausbaut und ein Objektiv nach dem anderen herausbringt: Canon konzentriert sich bei der Objektiv-Entwicklung angeblich auf das RF-System, berichtet digitalcameraworld. Neue EF-Objektive wird es demnach nur noch bei entsprechender Nachfrage geben.

Dass Fujifilm derzeit mit Nachdruck an einer Nachfolgerin für die X-T3 arbeitet, gilt schon länger als ausgemacht. Bislang gingen die Gerüchteköche davon aus, dass die X-T4 (so der kolportierte Name) frühestens im Sommer, Herbst des Jahres auf der Bildfläche erscheinen könnte. Jetzt aber mehren sich die Anzeichen, dass es schon zum Frühlingsbeginn oder gar zur CP+ Ende Februar soweit sein könnte. Zum einen lässt Fujifilm die X-H1 (die die X-T4 wohl ebenfalls beerben wird) auslaufen. Und zum anderen hat Fujifilm die Teilnahme an der photokina abgesagt, neues gibt es im Mai offenbar nicht zu zeigen.

Die Leica M10 Monochrom wabert ja schon länger durchs Netz, jetzt steht sie offenbar vor der Tür. Jedenfalls sind bereits Fotos aufgetaucht, die die Kamera zeigen. Das heißt, die 41-Megapixel-Schwarzweiß-Kamera könnte sehr bald offiziell vorgestellt werden – vielleicht sogar heute noch!

Nikon hat die D6 fast fertig. Jedenfalls gab es das kommende Top-Modell Anfang der Woche auf CES in Las Vegas zu sehen. Allerdings nur unter Glas, dpreview hat sie schon einmal fotografiert. Fazit der Kollegen aus Seattle: Sieht fast aus wie die D5, zu den inneren Werten lässt sich derzeit noch nichts sagen.

Olympus könnte bereits im Februar erneut eine MFT-Kamera vorstellen. Steht da bereits die OM-D E-M1 III vor der Tür? Oder gibt es doch eine Nachfolgerin für die PEN F? Auch Olympus hat die photokina abgesagt und könnte daher die CP+ Ende Februar als Bühne nutzen.

Warum braucht Pentax eigentlich so lange, das schon vor einiger Zeit angekündigte APS-C-Flaggschiff fertig zu stellen? Bislang hieß es: weil Pentax ein völlig neues AF-System entwickeln könnte. Jetzt ist eine neue Spekulation aufgetaucht: Die nächste Pentax-Kamera erhält einen Hybridsucher, der im Live-View-Modus auf einen EVF umschaltet. Ganz neu ist die Idee ja nicht, einen optischen und elektronischen Sucher zu kombinieren. Fujifilm macht’s zum Beispiel bei der X-Pro-Serie.

Was Sony plant, dringt kaum nach außen. Kein anderer Hersteller schafft es, derart fest den Deckel auf seinen Plänen zu halten. Und so weiß man nicht: Sind das wirklich Gerüchte mit einem Kern Wahrheit, was da aufgekocht wird? Oder tischen uns die Gerüchteköche reine Spekulationen auf, nur um im Geschäft zu bleiben? So muss auch dieses Gerücht vage bleiben: Sony plant angeblich sechs neue E-Mount-Objektive für dieses Jahr. Darunter eine für APS-C.