Neues Flaggschiff: Canon stellt die EOS-1D X Mark III vor

16 Bilder pro Sekunde (mit optischem Sucher), bis zu 20 Bilder pro Sekunde (im Live View Modus)

Maximale ISO-Empfindlichkeit von 819.200

20,1 Megapixel-Sensor

DIGIC X Prozessor

Neues AF-System und Deep Learning AF

Interne Videoaufzeichnung mit 5,5K und 12 Bit im RAW-Format

Neuer Smart Controller zur effizienteren Auswahl von AF-Punkten

Verbesserte Akkulaufzeit mit bis zu 2.850 Aufnahmen pro Ladung.

Krefeld, 7. Januar 2020. Nachdem Canon im Oktober 2019 die Entwicklung angekündigt hat, stellt das Unternehmen heute seine neue Spitzenkamera, die EOS- 1D X Mark III, offiziell vor. Dank drastisch verbesserter AF-Nachführleistung, Bildqualität und Möglichkeiten zum Datentransfer, stellt diese Kamera den technologischen Höhepunkt der Canon EOS Produktfamilie dar. Die Kamera ist voraussichtlich ab Februar 2020 zum Preis von 7.299,00€ UVP verfügbar.

Das neue Flaggschiff von Canon zeichnet sich durch eine unglaubliche Geschwindigkeit bei Reihenaufnahmen aus: bis zu 16 Bilder pro Sekunde (mit optischem Sucher) und bis zu 20 Bilder pro Sekunde (im Live View Modus) mit voller AF/AE-Nachführung. Ebenfalls beeindruckend ist die maximale ISO-Empfindlichkeit von 819.200. Die Kamera ist mit einem neuen AF-Sensor ausgestattet, der in der Sensormitte eine 28-fach höhere Auflösung gegenüber dem Vorgängermodell (EOS-1D X Mark II) bietet. Darüber hinaus ermöglicht die Kamera eine interne Videoaufzeichnung mit 5,5K und 12 Bit im RAW-Format. Die Funktion war bislang nur in den professionellen Cinema EOS Modellen verfügbar.

Bei der Entwicklung der EOS-1D X Mark III wurde das Feedback aus der weltweiten Community der EOS-1D X und EOS-1D X Mark II Fotografen berücksichtigt und konsequent umgesetzt.

Perfekte Schärfe

Für das Canon EF Bajonett stehen weltweit mehr AF-Objektive als für jedes andere System zur Verfügung. Die EOS-1D X Mark III bietet hierfür jetzt ein neues AF-System und einen neuen Sensor. Diese von Canon entwickelte Technologie ermöglicht eine verbesserte Stabilität und Nachführung.

Der neue AF-Sensor bietet in der Sensormitte eine 28-fach höhere Auflösung als der Vorgänger und die 3-fache Anzahl von AF-Positionen[i]. Die Ergebnisse überzeugen mit Präzision und ermöglichen dem Fotografen eine noch größere Auswahl an gestochen scharfen Aufnahmen. In Zusammenarbeit mit einem dedizierten DIGIC 8-Prozessor ist eine zuverlässige Fokussierung auf Motive auch bei extrem ungünstigen Lichtverhältnissen möglich. Neben der Präzision des AF-Systems bei wenig Licht, eignet sich die Kamera auch perfekt für die Aufnahme von kontrastarmen Motiven, feinen Details und diagonalen Linien, die bisher nur schwer zu erfassen waren.

Der Einsatz einer innovativen Deep Learning Technologie gewährleistet bei jeder Aufnahme eine präzise Fokussierung. Speziell bei der Sportfotografie zeigt diese Technologie, was in ihr steckt: Selbst extrem dynamische Motive werden zuverlässig erfasst. Die intelligenten Algorithmen des Deep Learning AF erkennen die unterschiedlichsten Situationen und verfolgen beispielsweise die Gesichter von Athleten sogar dann, wenn sie durch eine Brille oder ein Helmvisier verdeckt sind. Ein neuer AF Case „Auto“ sorgt für eine perfekte AF-Einstellungen für das jeweilige Motiv. Das individuelle Setup des AF-Systems ist somit einfacher als je zuvor. Das ist ideal für Profis, die dynamische Motive aufnehmen, die gelegentlich durch andere Objekte verdeckt werden.

Unbegrenzte kreative Möglichkeiten

Der von Canon neu entwickelte DIGIC X Prozessor, der 20,1-Megapixel-Sensor, das Spiegelsystem und der Verschluss stellen bei der EOS-1D X Mark III einen klaren Wettbewerbsvorteil dar – damit erreicht die Kamera bei der Arbeit durch den Sucher Reihenaufnahmen mit bis zu 16 Bildern pro Sekunde.

Der optische Sucher ist unverzichtbar bei anspruchsvollen Sportveranstaltungen oder bei der Dokumentation von Tieren in freier Wildbahn – er bietet Fotografen eine optimale Verbindung zum Motiv sowie eine klare und helle, verzögerungsfreie Sicht. Im Live View Modus macht die Kamera entweder mit dem mechanischen oder elektronischen Verschluss bis zu 20 Bilder pro Sekunde – mit voller Funktionalität des AF-Systems.

Um diese Leistung zu ermöglichen, musste Canon die maßgeblichen Komponenten des Spiegelreflexsystems neu erfinden. Denn für die extrem hohen Bildraten und den schnellen und präzisen AF der Kamera ist es zwingend erforderlich, dass sich der Spiegel praktisch rückschlagfrei bewegt und so schnell und präzise wie möglich ohne „Spiegelschlag“ an seine Ausgangsposition zurückgeführt wird. Nur so ist eine präzise Führung des Lichts auf den AF-Sensor gewährleistet.

Neuer Sensor für schnelleres Auslesen von Bilddaten

Die EOS-1D X Mark III ist die erste Kamera von Canon, die über einen Bildsensor der nächsten Generation verfügt. Der neue Sensortyp ermöglicht eine schnellere Auslesung der Bilddaten und zeichnet sich durch ein geringeres Rauschen und dem größten bisher von Canon angebotenen ISO-Bereich aus: Einstellungsbereich wird eine Empfindlichkeit von ISO 50 bis ISO 819.200 abgedeckt – entsprechend 18 bis 60 DIN.

Dank einer Optimierung der Rauschunterdrückung stehen bei der professionellen Nachbearbeitung der Bilder Möglichkeiten offen, die bislang undenkbar waren und dem noch besser nutzbaren Dynamikumfang zu verdanken sind. Die EOS-1D X Mark III ist die erste Kamera auf dem Markt, die über einen innovativen Tiefpassfilter (High Detail Low-Pass Filter) verfügt, um schärfere und höher aufgelöste Bilder zu erhalten und gleichzeitig ein unerwünschtes Moiré zu vermeiden.

Es handelt sich auch um das erste EOS Modell mit HEIF (High Efficiency Image File Format) Unterstützung. HEIF basiert auf dem HEVC/H.265 Video Codec und bietet im Verhältnis zum seit rund 25 Jahren verwendeten JPEG-Format eine höhere Bildqualität bei praktisch gleicher Dateigröße – die Bilder werden mit 10 Bit Farbtiefe pro Farbkanal und hohem, der visuellen Wahrnehmung angepassten Dynamikumfang (HDR PQ) gespeichert und sind praktisch frei von Kompressionsartefakten.

Den innovativen Ansatz unterstreicht auch das Speicherkonzept der Kamera: Mit CFexpress liegt jetzt die Schreibgeschwindigkeit bei mehr als dem Dreifachen der bisherigen schnellsten CFast-Karten. Selbst Reihenaufnahmen-Sequenzen von mehr als 1.000 Bildern im RAW- oder RAW+JPEG-Format sind problemlos möglich.

Erstmalig Video-RAW-Aufzeichnung in einer Canon DSLR

Der neue Sensor und Prozessor machen die EOS-1D X Mark III zum fortschrittlichsten Videoprodukt mit Wechselobjektiven außerhalb der Cinema EOS Serie. Sie punktet mit 4K-Auflösung im Vollformat und interner 12 Bit RAW-Aufzeichnung.

Erstmalig steht somit eine Canon DSLR für die Video-RAW-Aufzeichnung beim anspruchsvollen Dreh zur Verfügung. Dank des großen Farbumfangs sind bei der Postproduktion umfangreiche Möglichkeiten für exzellente Ergebnisse gewährleistet. Die RAW-Videos werden als 12-Bit-CRM-Datei mit 5,5K (5.472 x 2.886) aufgezeichnet. Parallel kann ein 4k Proxy über eine zweite CFexpress-Speicherkarte für einen bequemen Workflow aufgezeichnet werden. Die CRM-Dateien lassen sich mit der im Lieferumfang befindlichen Digital Photo Pro Software verarbeiten. Bearbeitungssoftware von führenden Drittanbietern unterstützen dieses Format ebenfalls.

In 4K-Auflösung kann intern wahlweise mit 10 Bit HEVC/H.265 Codec und mit Canon Log aufgezeichnet werden – für einen erweiterten Dynamikumfang und ein problemloses Grading in der Postproduktion. Die EOS-1D X Mark III unterstützt die Aufzeichnung von Dateien im MP4-Container für eine schnelle Übertragung von Dateien. Sie ist die erste Kamera der EOS-1 Serie mit der 5-achsigen Movie Digital IS Stabilisierung für Videoaufnahmen, die Verwacklungsunschärfen bei der Aufnahme aus freier Hand verhindert – eine Funktion, die von Canon ansonsten nur in High-End-Cinema Kameras, z.B. der EOS C500 Mark II angeboten wird.

Der Dual Pixel CMOS AF der EOS-1D X Mark III wird im 4K- und RAW-Modus[ii] unterstützt. In Verbindung mit Movie Digital IS können Profis darauf vertrauen, dass ihr Filmmaterial gestochen scharf ist.

Konnektivität mit integriertem WLAN und Bluetooth

Die EOS-1D X Mark III ist die erste Kamera der EOS-1 Serie mit integriertem WLAN und Bluetooth. So kommen die Daten besonders schnell zum Kunden, zum Verlag oder zur Agentur. Das WLAN steht für die FTP-Übertragung, die Verbindung über die EOS Utility Software sowie für die Verbindung mit einem Smartphone bereit. Die permanente Kopplung per Bluetooth Low Energy hält eine kabellose Verbindung zwischen Kamera und Smartphone oder Tablet aufrecht, ohne dabei den Akku der Geräte zu belasten. Beim Start der Canon Camera Connect App verbindet sich die EOS-1D X Mark III automatisch mit kompatiblen Geräten[iii] und ermöglicht so die Überprüfung, die Freigabe und ferngesteuerte Live-View-Aufnahmen.

Mit dem integrierten GPS können Profis die Standortdaten in die Bilder einbetten – das ist besonders nützlich für die Sport-, Presse- und Tierfotografie. Bei Verwendung der integrierten LAN-Schnittstelle oder mit dem neuen, optionalen Wireless File Transmitter WFT-E9, überträgt die Kamera die Daten schneller als das Vorgängermodell EOS-1D X Mark II. In Verbindung mit dem unkomplizierten Setup für das Netzwerk verbessert das den professionellen Workflow.

Schnellere Fokuspunktwahl durch neuen Smart Controller

Die Kamera bietet außerdem den neuen Smart Controller. Dies ist neben dem klassischen „Joystick“ eine zusätzliche und effizientere Steuerung zur Auswahl von AF-Punkten, die in die AF-ON-Taste integriert ist und es Fotografen ermöglicht, AF-Punkte während der Aufnahme für die beste Bildkomposition zu verlagern. Selbst mit Handschuhen funktioniert der neue Smart Controller problemlos.

Einsatz ohne Limit

Das Gehäuse ist aus Magnesiumlegierung, hat einen erstklassigen Witterungsschutz und bietet die von den Canon EOS-1 Kameras erwartete Langlebigkeit – auch bei extremen Wetterbedingungen. Die EOS-1D X Mark III erleichtert mit ihren beleuchteten Tasten den Einsatz bei Dunkelheit – eine nützliche Funktion, die aus dem Feedback professioneller Anwender stammt. Eine Reihe von Tasten an der Kamera leuchten auf, wenn die Display-Lichttaste gedrückt wird.

Profis profitieren zudem von einer drastisch verbesserten Akkulaufzeit. Der Akku LP-E19 ermöglicht bis zu 2.850 Aufnahmen pro Ladung.

Preise und Verfügbarkeiten

EOS-1D X Mark III Body inkl. CFe 64GB und Reader: 7.299,00€ UVP

Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2020

Wireless File Transmitter WFT-E9: 739,00€ UVP

Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2020