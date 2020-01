Selbst unter Extrembedingungen wie direktes Gegenlicht habe ich das E 16–55 mm F2.8 G nicht in die Knie zwingen können. Die Kontraste bleiben hoch, Flares treten praktisch gar nicht auf, ganz vereinzelt allerdings Blendenflecken. In dieser Hinsicht überflügelt das Sony-Zoom durchaus das Sigma 24-70mm F2,8 DG DN Art für Vollformat, das ich erst kürzlich ausprobiert habe. Was Sony jedoch nicht so gut kann, ist Bokeh. Zwar hat das E 16–55 mm F2.8 G bei meinen Aufnahmen in der Regel Spitzlichter im Unscharfen schön weich und gleichmäßig gezeichnet. Aber eben nicht ganz so smooth und soft wie das Sigma-Zoom.

Alles in Allem hat das E 16–55 mm F2.8 G einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Auch weil es hochwertig verarbeitet ist und flüsterleise scharf stellt. Und da es auf einen optischen Stabilisator verzichtet, passt es hervorragend zur Alpha 6600 mit ihrem stabilisierten Sensor. Wenn es nur nicht so kostspielig wäre – rund 1300 Euro möchte Sony für das E 16–55 mm F2.8 G haben.

Mein Fazit

Alter Sensor, kein Bordblitz, halbgare Touch-Bedienung – wenn Sony gewollt hätte, hätte die Alpha 6600 noch besser werden können. Doch warum? Die Alpha 6600 mag lange nicht perfekt sein, und doch ist sie eine der besten Halbformat-Spiegellosen, die es derzeit zu kaufen gibt. Ihr Autofokus ist der Konkurrenz weit voraus, der 24-Megapixel-Sensor liefert piekfeine Bilder. Hinzu kommen ein ausgesprochen griffiges Gehäuse, ein großer Akku mit sehr langer Laufzeit und vor allem: ein sensorbasierter Bildstabilisator. In der Summe gibt es das eben nur von Sony und so muss man für die Alpha 6600 etwas tiefer in die Tasche greifen.

Das gilt ebenso für das neue Standardzoom E 16–55 mm F2.8 G. Schwächen zeigt es kaum, es ist scharf bis in die Ecken und kommt gut mit Gegenlicht klar. Nur das Bokeh könnte schöner sein, der Preis ist (mir) zu hoch.