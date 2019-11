Panasonic hat heute für seine komplette Riege der Top-Kameras Firmware-Updates veröffentlicht. Mit der neuen Firmware wird der Funktionsumfang der entsprechenden Modelle spürbar erweitert. Außerdem gibt es eine neue Version von Lumix Sync.

Download-Möglichkeiten für die aktuellen Firmware-Updates:

Firmware 1.3 für DC-S1R

Firmware 1.3 für DC-S1

Firmware 1.4 für DC-GH5S

Firmware 2.6 für DC-GH5

Firmware 2.0 für DC-G9

Zudem hat Panasonic neue Firmware-Versionen mit kleineren Verbesserungen für die GX80, GX880 und GX850 veröffentlicht.

Für die neuen Firmware-Versionen für Lumix S1R, S1, GH5, GH5S und G9 nennt Panasonic für folgende Verbesserungen:

Lumix S1R und S1

Die LUMIX S1R sowie die LUMIX S1 erhalten durch das Update die Firmware Version 1.3. Diese umfasst folgende Features:

Kompatibilität mit CF Express Karten

Das Update ermöglicht die Verwendung von Speicherkarten des Typs CFexpress Type B. Diese steigern die theoretische Verarbeitungsrate auf bis zu 2.000 Mbps. Durch eine Erhöhung der Transfergeschwindigkeit um ca. 300 Prozent im Vergleich zu konventionellen XQD Karten, ermöglicht dies die Unterstützung von besonders großen Foto- und Videodateien.

Erweitere Kompatibilität zu den kabellosen Transmittern von Profoto

Die kabellosen Transmitter „Air Remote TTL-O/P“ und „Profoto Connect-O/P“ von Profoto können nach dem Update gemeinsam mit der LUMIX S1R und LUMIX S1 verwendet werden. Dies ermöglicht die kabellose Koppelung und Steuerung externer Stroboskope für professionelle Fotoshootings.

Verbesserte Kompatibilität zu Wechselobjektiven und Objektivadaptern von Sigma

Es ist möglich, den Fn-Tasten der L-Mount Wechselobjektive von Sigma Funktionen zuzuweisen. Zudem wurde die Leistungsfähigkeit der Gehäuse-Bildstabilisierung im Zusammenspiel mit dem Sigma MC-21 Objektivadapter erhöht, der Drehbewegungen nun noch effektiver unterdrückt.

Verbesserte Kompatibilität zu Wechselobjektiven von Panasonic

Das Update ermöglicht es, den Fn-Tasten des Panasonic LUMIX S Pro 70-200mm F2.8 O.I.S. (S-E70200) Funktionen zuzuweisen.

Verbesserter Autofokus

Auto- und Manueller Fokus [AF+MF] können ab sofort im AFC Modus verwendet werden. Es ist zudem möglich, den Autofokus durchgängig auf dem Live View Screen im Creative Video Modus oder in anderen Videoaufnahmemodi zu setzen, wenn der Videoaufnahmebereich angezeigt wird.

Verbesserte Leistung bei Highspeed-Videos

Durch das Update ist es möglich, die Belichtung im Highspeed-Videomodus je nach Belichtungsmodus (P/A/S/M) manuell einzustellen.

Weitere wesentliche Verbesserungen

Es ist möglich, den Kartenslot auszuwählen, in dem JPG-Bilder abgespeichert werden, die die Kamera aus RAW-Dateien entwickelt.

Per Fn-Taste lässt sich der Blendeneffekt überprüfen. Mit den Fn-Tasten können nun zudem auch sämtliche physische Operationen deaktiviert werden.

Dem „Fokus“-Tab im Videomenü wurde die Funktion Autofokus-Hilfslicht hinzugefügt. Die Belichtung von Fotos (inklusive 6K/4K Foto und Post Focus-Aufnahmen) kann

während der Wiedergabe über den HDMI-Ausgang gesteuert werden. Die AE-Einstellung lässt sich über den [AF/AE LOCK]-Button sperren, wenn ISO Auto im M Modus eingestellt ist.

(nur S1)

Bei V-Log Aufnahmen ist in einigen Fällen ein „Blue Clipping“-Effekt aufgetreten. Dieses Problem wurde behoben. In einigen Fällen sind bei Aufnahmen im V-Log-Modus Nachbilder entstanden. Auch dieses Problem wurde behoben.

LUMIX G Updates

Durch das Update werden die GH5 Firmware Version 2.6, die GH5S Firmware Version 1.4 sowie die G9 Firmware Version 2.0 installiert. Diese enthalten folgende neue Features:

Erweiterte Kompatibilität zu kabellosen Transmittern von Profoto (GH5 / GH5S / G9)

Die kabellosen Transmitter „Air Remote TTL-O/P“ und „Profoto Connect-O/P“ können gemeinsam mit den Kameras verwendet werden.

Verbesserte Leistung des Autofokus

(GH5S / G9)

Die Funktion [Animal Detect.] wurde dem Autofokus-Modus hinzugefügt. Unter Verwendung von fortschrittlicher KI-Technologie erkennt die Kamera zusätzlich zu Menschen auch Tiere, darunter Hunde, Katzen und Vögel. Der Fokusrahmen wird dabei automatisch auf das Zielobjekt gelegt, indem dessen Größe und Position im angezeigten Bild analysiert wird. Die Kamera verfolgt die Objekte auch dann, wenn sie ihr den Rücken zudrehen.

Es ist möglich, das fokussierte Objekt mithilfe des Joysticks im [Face / Eye / Body / Animal]-Modus zu wechseln.

(GH5 / GH5S / G9)

Die Funktionen [AF-ON: Near Shift] und [AF-ON: Far Shift] werden hinzugefügt. Mit [AFON- Near Shift] stellt die Kamera vorzugsweise nahe Objekte scharf, während mit [AFON: Far Shift] entfernte Objekte fokussiert werden. Eine Focus Peaking-Funktion ist nun nicht nur bei manuellem Fokus verfügbar, sondern auch in sämtlichen Autofokus-Modi.

Es ist zudem möglich, den Autofokus durchgehend im Live View Screen im Creative Video Modus oder in anderen Videoaufnahmemodi zu setzen, wenn der Videoaufnahmebereich angezeigt wird.

Verbesserte Videofunktionen

(G9)

4K 60p/50p 4:2:2 10-bit HDMI-Ausgabe wird unterstützt.

Luminanzbereich von 10-bit Videos wird unterstützt.

VFR (Variable Bildrate) Aufnahmen werden unterstützt (FHD 2-180fps / 4K 2-60fps).

HDR Videoaufnahmen werden unterstützt.

V-Log L Aufnahmen und Waveform Monitor (WFM) sind verfügbar mit dem Upgrade Software-Schlüssel DMW-SFU1 (separater Verkauf).

Weitere wesentliche Verbesserungen

(GH5 / GH5S / G9)

[AWBw] wurde dem WB Modus hinzugefügt.

[Highlight Weighted] wurde im [Belichtungsmodus] ergänzt.

[Exposure Offset Adjust.] wurde dem individuellen Menü hinzugefügt. Dies ermöglicht die Anpassung der Standard-Belichtungswerte für alle Messmodi.

[0.5SEC] wurde als Option für die [Anzeigedauer (Foto)] in [Autowiedergabe] ergänzt.

Die AE-Einstellung lässt sich über den [AF/AE LOCK]-Button sperren, wenn ISO Auto im M Modus eingestellt ist.

[MODE1] wurde in der Funktion Live View Boost ergänzt, wodurch sich die Bildrate für eine weiche Bilddarstellung erhöhen lässt, um so das manuelle Fokussieren zu erleichtern.

(G9)

[MODE2] wurde dem High Resolution Modus hinzugefügt. Dadurch wird die Bewegungsunschärfe von Objekten reduziert.

LUMIX Sync Ver 1.0.4

Die kabellose Verbindung (Betrieb) mit GH5 / GH5S / G9 wird unterstützt.