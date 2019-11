Leica M Monochrom (Typ 246) “Leitz Wetzlar”

Leica Camera würdigt das 150 jährige Jubiläum des Firmennamens Ernst Leitz Wetzlar mit einer limitierten Auflage der digitalen Schwarzweiß-Kleinbildkamera.

Wetzlar, 18. November 2019. In der Unternehmensgeschichte der Leica Camera AG ist das Jahr 1869 ein bedeutender Meilenstein. Denn in diesem Jahr wird Ernst Leitz I Alleininhaber des ehemals „Optischen Instituts“ in Wetzlar und führt das Unternehmen unter dem neuen Firmennamen “Ernst Leitz Wetzlar” weiter. Die Leica Camera AG würdigt das 150 jährige Jubiläum und bietet eine Auflage von nur 150 Kameras der digitalen Schwarzweiß-Kleinbildkamera Leica M Monochrom (Typ246), die als Besonderheit zusätzlich mit der traditionellen und sehr beliebten “Leitz Wetzlar”-Gravur auf der Deckkappe versehen sind.

Die Leica M Monochrom (Typ 246) mit dem Zusatz “Leitz Wetzlar” ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 7450 Euro erhältlich.

Die technischen Spezifikationen der Kamera entsprechen dem Serienmodell. Die Leica M Monochrom ist das zeitgemäße Instrument für Fotografen, die ganz bewusst die besondere Ästhetik der Schwarzweiß-Fotografie nutzen, um sich kreativ auszudrücken. Als Nachfolgerin der weltweit ersten digitalen Schwarzweiß-Vollformatkamera bietet sie neueste Technik zur kreativen Bildgestaltung. Zudem eröffnet die Leica M Monochrom mit ihrer Kombination aus geringer Rauschneigung, hellem Messsucher, erschütterungsarmer Auslösung und lichtstarken Objektiven neue Dimensionen der Available-Light-Fotografie und ermöglicht so besonders atmosphärische Aufnahmen.