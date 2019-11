Klein, aber oho – FeiyuTech® präsentiert mit dem G6Max einen neuen Gimbal-Allrounder

Das innovative Multitalent ist durch unterschiedliche Aufsätze mit Smartphones, GoPros® sowie Pocket- und Systemkameras kompatibel.

München, 28. Oktober 2019. FeiyuTech®, einer der weltweit führenden Hersteller von tragbaren Kamera-Stabilisatoren (Gimbals), innovativer Kameratechnik und kommerzieller Drohnentechnologie, stellt mit dem G6Max einen innovativen All-In-One-Gimbal vor, der mit Smartphones und zahlreichen anderen Kamera-Systemen wie GoPros®, Pocket- oder Systemkameras kompatibel ist. Zielgruppe sind dabei neben Hobbyfilmern vor allem Vlogger, die einen kompakten, flexiblen und schnell einsatzbereiten Gimbal für die Unterstützung bei der Filmaufnahme suchen. Mit einem Gewicht von nur 665 Gramm verfügt der FeiyuTech G6Max über eine beachtliche Traglast von bis zu 1,2 Kilogramm.

Drei-Achsen-Motor mit Achsensperre

Um ein optimales Filmen ohne Wackler zu ermöglichen, verfügt der kompakte Gimbal über einen Drei-Achsen-Motor mit Achsensperre. Alle Achsen lassen sich individuell drehen, neigen oder schwenken und machen den FeiyuTech G6Max damit nicht nur äußerst flexibel in der Anwendung, sondern ermöglichen es auch, aus beinahe jedem Winkel den besten Shoot zu ergattern. Die Kippachse verfügt dabei über einen Drehbereich von 280°, die Rollachse über 330° und die Schwenkachse weist ein Spektrum von 360° aus. Die integrierte Achsensperre ermöglicht zudem die absolute Kontrolle über den Gimbal. So ist der FeiyuTech G6Max auch bei einem Transport perfekt geschützt und muss nicht jedes Mal neu ausbalanciert werden.

Exquisite Eyes – alles auf einen Blick

Über das integrierte, energiesparenden Display des FeiyuTech G6Max können wichtige Informationen zum Gimbal und zu den damit verbundenen Geräten direkt abgerufen werden und sind auf einen Blick verfügbar. In welchem Operationsmodus befinde ich mich gerade? Wie sieht es mit dem Batteriezustand aus und wie gut ist die Bluetooth-Verbindung? Antworten auf diese Fragen findet der Nutzer ohne Zeitverlust auch während des Filmens, ohne dass dieses extra unterbrochen werden muss.

All in One – das Multitalent für gleich mehrere Kameratypen

Durch die unterschiedlichen Aufsätze liefert der FeiyuTech G6Max die Möglichkeit, neben Smartphones und GoPros auch Kompakt- und Systemkameras zu bedienen. Damit ist der kinderleicht in Betrieb zu nehmende Gimbal ein absoluter Allrounder und eröffnet Filmemachern extreme Flexibilität in nur einem einzigen Gerät. Durch den einfachen Austausch des Adapter-Aufsatzes kann innerhalb kürzester Zeit zwischen unterschiedlichen Kamera-Typen hin- und hergewechselt werden – und das bis zu einer maximalen Traglast von einem Kilogramm. Obwohl der FeiyuTech G6Max durch seine Bandbreite an möglichen Kameras als echter Allrounder bezeichnet werden kann, überzeugt er durch sein leichtes Eigengewicht von lediglich 665g. Zusammen mit einer Akku-Laufzeit von bis zu neun Stunden steht damit stundenlangen Filmsessions auch mit unterschiedlichen Kameratypen nichts im Wege.

Eine runde Sache – der „Magic Focus Ring“ und die einfache Steuerung

Neue Maßstäbe in der einfachen Anwendung setzt der FeiyuTech G6Max mit seinem „Magic Focus Ring“, einem direkt am Gimbal leicht zugänglichen Kontrollrad, über das sich in Sekundenschnelle und ohne Ablegen des Geräts unterschiedliche Einstellungen vornehmen lassen. So können darüber mit einem Handgriff neben dem Fokus auch der Zoom, die präzise Achsensteuerung und die Einstellmodi des Gimbals kontrolliert werden. Dabei kann der Nutzer darüber entscheiden, ob er dies manuell über den Magic Focus Ring steuern möchte oder lieber über die kompatible Feiyu ON App bedient. Die Feiyu ON App, die sowohl für Android™ als auch iOS® Systeme bereitsteht, ist die perfekte Steuerungseinheit für den FeiyuTech G6Max. Das Smartphone wird per Bluetooth™ mit dem Gimbal verbunden, der sich wiederum über WLAN mit der eingesetzten Kamera connected. Diese Verbindungseinheit erlaubt den direkten Zugriff auf die wichtigsten Steuerungsfunktionen der Kamera direkt über die App im Smartphone.

Das Gesamtpaket stimmt – der FeiyuTech G6Max

Die bürstenlosen, präzisen Hochleistungsmotoren und die integrierten ¼“ Anschlüsse für zahlreiches Foto- und Filmzubehör runden das Gesamtpaket des FeiyuTech G6Max ab. Mit seinen kompakten Abmessungen, der größtmöglichen Flexibilität beim Einsatz unterschiedlicher Kamera-Systeme und dem maximalen Payload von bis zu 1,2 Kilogramm wird der Gimbal-Allrounder zum Maßstab seiner Klasse. Das Gehäuse besteht aus einer robusten Aluminiumlegierung, das zudem vor Spritzwasser und Staub geschützt ist.

Verfügbarkeiten und Preise

Der FeiyuTech G6Max ist ab Anfang Dezember 2019 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 299,– inkl. MwSt. im führenden Fachhandel erhältlich.