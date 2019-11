Adobe stellt heute Photoshop CC 2020 vor. Die jüngste Version des Bildbearbeitungsklassikers vereinfacht die Bedienung mit den neuen Eigenschaften- und Vorgaben-Paletten, baut die KI-gestützte Bearbeitung weiter aus und bringt viele Verbesserungen bei bestehenden Funktionen. Außerdem gibt es Photoshop ab sofort auch fürs iPad.

Dass es Photoshop ab sofort auch als App fürs iPad gibt, ist sicherlich die brisanteste Neuigkeit rund um die Version 2020, die Adobe heute vorstellt. Adobe verspricht, dass sich jede am PC erstellte PSD-Datei auf dem iPad öffnen lässt – auch solche mit dutzenden Ebenen. Zudem ist es möglich, Photoshop-Dateien via Creative Cloud auf mehreren Geräten zugänglich zu machen.

Noch ist der Funktionsumfang für Photoshop-App allerdings eingeschränkt. Laut Adobe legt die iPad-Variante den Fokus auf Bildkompositionen, grundlegende Funktionen zur Bildretusche sowie Masken und Auswahlen. Die Photoshop-App kann über den Apple App Store installiert werden, danach aktiviert man sie mit seinem Creative-Cloud-Account.

photoscala wird sich Photoshop fürs iPad in den kommenden Tagen genauer ansehen und die App dann ausführlich vorstellen.

Neue und verbesserte Funktionen in Photoshop CC 2020

Mit Photoshop CC 2020 führt Adobe das Objektauswahl-Werkzeug ein; photoscala hat es vor einigen Tagen bereits vorgestellt. Es erleichtert die Auswahl von Bildobjekten deutlich, indem es diese innerhalb eines Auswahlrahmens erkennt und die Auswahl entsprechend anpasst.

Verbessert hat Adobe die Funktion Motiv auswählen – sie soll jetzt auf dem Mac deutlich schneller arbeiten und insgesamt bessere Ergebnisse liefern. Adobe verspricht, die Funktion Motiv schon bald auch auf dem iPad zu Verfügung zu stellen.

Erweitert wurde in Photoshop CC 2020 der Befehl Inhaltsbasierte Füllung – er bietet nun weitere Möglichkeiten zur Auswahl der Füllpixel. Der Filter Objektivunschärfe kann Tiefenkarten berücksichtigen, so sie in der Bilddatei enthalten sind.

Wie Adobe die Bedienung in Photoshop CC 2020 verbessert hat

Auch in Sachen Bedienung hat sich im neuen Photoshop einiges getan. Adobe verspricht, dass Photoshop deutlich schneller startet und Dateien fixer öffnet. Neu ist die deutlich erweiterte Eigenschaften-Palette, die alle wichtigen Informationen zur Bilddatei, der aktuellen Bildebene und der Textebene an einem Ort zusammenfasst.

Stark überarbeitet und erweitert hat Adobe in Photoshop CC 2020 die Paletten für Farben, Verläufe, Muster etc. Hinzugekommen sind neue Bedienoptionen, so lassen sich beispielsweise Vorgaben aus den Paletten per Drag & Drop einer Ebene zuweisen. Die alten Vorgaben und Paletten stehen auf Wunsch weiter zur Verfügung.

Photoshop CC 2020 gibt es im Creative-Cloud-Abo. Die günstigste Variante für 11,89 Euro im Monat ist das Foto-Abo, das zusätzlich Lightroom und Lightroom Classic enthält. Für alle Abos, die bis zum 31. Januar 2020 abgeschlossen werden, ist Photoshop auf dem iPad mitenthalten.