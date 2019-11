Der neue Olympus Fotowettbewerb: »Begegnungen – Mensch und Tier«

Hamburg, 30. Oktober 2019 – Olympus ist in diesem Jahr nicht nur 100 Jahre alt geworden, sondern darf auch auf 10 Jahre Partnerschaft mit dem Umweltfotofestival »horizonte zingst« zurückblicken. Das Festival zählt mittlerweile zu den bedeutendsten des Landes und zieht Jahr für Jahr mehr Besucher an. Das gilt auch für die Ausstellung der Olympus Community, die schon seit 2011 fester Bestandteil des Festivals ist. Gezeigt werden jeweils die besten Aufnahmen der Olympus OM-D und PEN Fotografen aus dem Fotowettbewerb von Olympus und der Kur- und Tourismus GmbH Zingst. Das Thema für 2020 lautet: »Begegnungen – Mensch und Tier«. Olympus Fotografen sind ab sofort aufgerufen, ihre Beiträge zum Wettbewerbsthema bis zum 31. Januar 2020 einzureichen: https://my.olympus-consumer.com/gallery/contests/horizontezingst.

Das Leben ist geprägt von Begegnungen aller Art. Dazu zählen auch die von Menschen und Tieren, nach denen Olympus und die Kur- und Tourismus GmbH Zingst im neuen Wettbewerb suchen. Sei es in der gewohnten Alltags-, der beruflichen Umgebung oder auf Reisen: Situationen, in den Menschen und Tiere sich begegnen und miteinander interagieren sind äußerst vielfältig – oftmals extrem emotional oder mitunter auch bedrückend. Es ist meist amüsant, wenn beispielsweise Spatzen oder Paviane etwas Essen stibitzen. Berührend, wenn der Familienhund das Kind im Schlaf beschützt oder Menschen in der Weite des Ozeans mit Walhaien schwimmen. Und manchmal machen sie nachdenklich, wenn man beispielsweise erlebt, wie Tiere mit den negativen Seiten unserer Konsumgesellschaft zurechtkommen müssen. Diese Momente fotografisch anspruchsvoll und kreativ festzuhalten, ist die besondere Herausforderung des Themas.

Die Jury, bestehend aus dem Kurator des Umweltfotofestivals »horizonte zingst«, Klaus Tiedge, der Co-Kuratorin Edda Fahrenhorst und Elisabeth Claußen-Hilbig von der Olympus Deutschland GmbH wählt aus allen Einsendungen die besten Aufnahmen für die Ausstellung auf dem nächsten Umweltfotofestival, das vom 16. bis zum 24. Mai 2020 stattfindet, aus. Die Teilnehmer mit den drei besten Einsendungen werden im Mai 2020 nach Zingst eingeladen, um gemeinsam mit Olympus die Ausstellung »Begegnungen – Mensch und Tier« zu eröffnen. Sie dürfen sich außerdem auf attraktive Preise freuen.

Premium-Partner Olympus

Olympus Deutschland ist seit 2010 Partner – und seit 2012 Premium-Partner – der Erlebniswelt Fotografie und des Umweltfotofestivals »horizonte zingst«. Die Ausstellung der Olympus Community gehört seit 2011 zum Festival. Präsentiert werden jeweils die besten Wettbewerbsbeiträge der OM-D und PEN User aus dem Fotowettbewerb der Olympus Deutschland GmbH sowie der Kur- und Tourismus GmbH Zingst. Im Max Hünten Haus, dem Zentrum der Erlebniswelt Fotografie, stellt der Kamerahersteller außerdem ganzjährig Fotoequipment für Verleih, Schulungen und Workshops zur Verfügung.