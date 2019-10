Am 31. März 2020 wird die Shortlist mit den bis zu 15 besten Arbeiten sowie die Gewinnerserie bekanntgegeben. Auf den Gewinner warten attraktive Preise: ZEISS Foto-Objektive seiner Wahl im Gesamtwert von 12.000 Euro sowie 3.000 Euro Reisebudget für ein Fotoprojekt. Die feierliche Preisverleihung findet am 16. April 2020 im Rahmen der Sony World Photography Awards in London statt. Die Gewinnerfotos und ausgewählte Fotos der Shortlist werden vom 17. April bis 4. Mai 2020 im Somerset House in London ausgestellt.

ZEISS lädt den Gewinner zusätzlich in den Unternehmenshauptsitz in Deutschland ein. Dort bekommt er Einblick in die ZEISS Welt und kann die Objektive von ZEISS ausgiebig testen. Weiterhin bieten ZEISS und die World Photography Organisation dem Gewinner an, individuell mit ihnen zusammenzuarbeiten.

“Ich bin unglaublich dankbar für den ZEISS Photography Award. Er bot mir die Möglichkeit, die Geschichten meiner Protagonisten mit einem weltweiten Publikum zu teilen“, sagt Vorjahressieger Rory Doyle aus den USA, der die Jury mit seiner Serie über das Leben afroamerikanischer Cowboys und Cowgirls im ländlichen Mississippi-Delta überzeugte. „Dank der Auszeichnung wurde mein Projekt von internationalen Medien aufgegriffen. Mehr kann ich nicht verlangen, zumal mein Projekt Menschen vorstellt, die oft übersehen werden.”

Termine

Sechs weitere Fotoserien haben es mit ihren Beiträgen auf die Shortlist des ZEISS Photography Awards 2019 geschafft.

15. Oktober 2019: Beginn der Einreichungsphase

4. Februar 2020, 14 Uhr (CET): Ende der Einreichungsphase

31. März 2020: Veröffentlichung der Shortlist sowie Bekanntgabe des Gewinners

17. April 2020: Preisverleihung und Galadinner in London

18. April bis 6. Mai 2020: Ausstellung der Gewinnerserie und ausgewählter Fotos aus der Shortlist im Somerset House in London

Der ZEISS Photography Award wird von ZEISS und der World Photography Organisation gemeinsam ausgerichtet. Im Vorjahr haben rund 8.350 Fotografen aus 150 Ländern fast 58.000 Fotos eingereicht.

Weitere Informationen über den ZEISS Photography Award, die Teilnahmebedingungen und die Einreichung finden Sie unter www.zeiss.de/photographyaward.