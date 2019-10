Canon rüstet eventuell 24p-Video für einige aktuelle Modelle nach +++ Welche neuen Filme kommen da von Ilford? +++ Olympus: Nächste neue Systemkamera bereits Anfang 2020? Sigma hat offenbar zwei neue Zooms für Sony E fertig +++ Sony: Kommt Lichtriese 100mm F1.4 noch dieses Jahr?

Canon hat einer ungenannten Quelle zufolge vor, einige der kürzlich vorgestellten Kameras mit 24p-Video nachzurüsten. Die Option soll per Firmware-Update kommen und sowohl bei Aufnahmen in 4K wie auch in Full HD möglich sein. Bereits Ende Oktober könnte es demnach eine entsprechende Firmware für die EOS 90D und EOS RP geben, das Update der EOS M6 II wird für die erste Hälfte 2020 erwartet. Dazwischen, noch vor Jahresende, wären der unbestätigten Meldung zufolge die G7X Mark III und G5X Mark II dran.

Ilford wird am 24. Oktober neue Filme vorstellen. So viel ist klar, denn ein Teaser auf Twitter nennt dieses Datum und verspricht „coming soon“. Die abgebildeten Schemen deuten zudem daraufhin, dass es nicht nur Kleinbildpatronen geben wird. Alles andere ist unklar.

Kaum hat Olympus die OM-D M5 III präsentiert, schießen die Spekulationen ins Kraut, dass es bereits Anfang kommenden Jahres eine weitere MFT-Systemkamera geben wird. Der Grund: In Asien hat Olympus eine Kamera mit 5,1-GHz-WiFi bei den Zulassungsbehörden angemeldet. Um welches Modell es sich dabei handelt, geht aus den Anmeldungen nicht hervor. Kommt da schon bald eine OM-D E-M? Mark III? Oder renoviert Olympus seine PEN-Serie, vielleicht sogar mit einer PEN F II?

Sigma könnte zur Photo Plus in New York zwei Zooms für Sony E bringen. Die Gerüchteköche von SonyAlpharumors handeln ein 24-70mm und ein 70-200mm, jeweils mit F2.8. Ob’s was wird? Spätestens zum 24.10. werden wir’s wissen – dann startet die Photo Plus nämlich.

Von Sony waren bereits im Januar zwei Objektiv-Patente aufgetaucht. Eines beschreibt ein 135mm F1.8, das inzwischen in Form des SEL135F18GM Wirklichkeit geworden ist. Im zweiten Patent geht es um ein 100mm F1.4, das es bislang noch nicht gibt. Nun dringt aus der einen oder anderen Gerüchteküche: noch dieses Jahr könnte auch das lichtstarke 100er erscheinen.