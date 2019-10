Lowepro Pro Trekker II

Profi-Fotorucksack in Handgepäckgröße – mit vier neuen Modellen startklar für lange Foto-Touren

Köln, Oktober 2019 – Lowepro, führender Hersteller von Kamerataschen, Rucksäcken und Trolleys zum Schutz von fotografischem und digitalem Equipment, präsentiert die neu überarbeitete Generation der beliebten Outdoor-Serie Pro Trekker. Die Produktlinie wurde zusammen mit dem langjährigen LoweProfessional Chris McLennan verbessert und erweitert, um Fotografen noch mehr Leistung, Nutzen und eine ausgeprägte Vielseitigkeit im Hinblick auf ihr Zubehör zu bieten. Pro Trekker II umfasst vier Modelle, von denen sich eines sowohl als Trolley als auch als Rucksack nutzen lässt. Die Produktreihe eignet sich, wie bereits die vorherige Generation, besonders für lange Outdoor-Fototouren mit viel Equipment, da Fotografen dank der eigens für diesen Zweck konzipierten Rucksäcke auch auf langen Trips einen hohen Tragekomfort genießen können – und das in Handgepäckgröße. Je nach Modell lassen sich ein bis drei Profi-DSLRs oder spiegellose Systemkameras samt erweitertem Zubehör unterbringen. Besonders praktisch: Alle Modelle sind alltagstauglich und reisefreundlich konzipiert, um die Effizienz der Arbeitsabläufe zu verbessern. In die neue Pro Trekker-Serie werden die Modelle und einige Features der beliebten Pro Runner-Kollektion integriert, welche in Kürze ausläuft.

Alles dabei: viel Platz für Zubehör

Im gepolsterten Cradle Fit™-Fach finden in allen Modellen ein 15-Zoll-Laptop, ein 10-Zoll-Tablet, sowie weiteres Zubehör oder persönliche Gegenstände Platz. Das MaxFit™-Einteiler-System sorgt dabei für maximalen Stauraum und passgenauen Schutz. Es enthält höhenverstellbare Einteiler für das Stapeln von Blitzen und Objektiven sowie eine herausnehmbare Zubehörtasche. Alle vier Modelle sind selbstverständlich mit dem für Lowepro-Produkte bekannten All Weather-Cover™ für besonderen Schutz bei widrigen Witterungsbedingungen ausgestattet. Zwei abnehmbare Schnellverschluss-Bänder erleichtern das Anbringen von Stativen oder Outdoor-Zubehör. Im Lieferumfang der Pro Trekker II-Reihe ist zudem eine SlipLock™-Stativhalterung. Wie alle Produkte von Lowepro zeichnet sich auch die Pro Trekker II-Kollektion durch besonders robuste und widerstandsfähige Materialien aus, die die Taschen zu einem jahrzehntelangen Outdoor-Begleiter für Fotografen machen.

Verstaubares Schultersystem

Bei den Modellen BP 350, BP 450 und RLX 450 ist zusätzlich ein verstaubares Schultersystem integriert. Die Tragegurte lassen sich im Rückenteil verstauen und machen den Rucksack somit in Sekundenschnelle handgepäcktauglich. Die oberen und seitlichen Haltegriffe dienen zum Tragen des Rucksacks, wenn das Schultersystem verstaut ist. Der abnehmbare Hüftgurt wird mit einem Klettverschluss gesichert.

Maximaler Stauraum für Profis – die vier Modelle im Überblick:

Der Lowepro Pro Trekker BP 350 AW II ist die Weiterentwicklung des Pro Runner BP 350 AW II, ein handgepäcktauglicher Fotorucksack für eine professionelle spiegellose oder Standard-DSLR-Kamera samt angesetztem 70-200-mm-Objektiv sowie bis zu fünf weiteren Objektiven oder Systemblitzen.

Das mittlere Modell Pro Trekker BP 450 AW II ist für den Transport von ein bis zwei Profi-DSLRs oder spiegellosen Vollformatkameras mit angesetztem 70-200 mm sowie einem weiteren 300-mm-Objektiv konzipiert. Im Rucksack finden zudem bis zu sechs weitere Objektive oder Systemblitze Platz.

Der Pro Trekker BP 550 AW II eignet sich für Fotografen, die sich auf langen Foto-Touren nicht auf ein Minimum an Equipment beschränken möchten. Ein geringes Eigengewicht der Tasche ermöglicht die Mitnahme von mehr Zubehör. Bis zu drei Profi-DSLRs inklusive angesetztem 400-mm-Objektiv und eine Drohne finden im nur 3,65 Kilogramm schweren Rucksack Platz. Je nach Bedarf können Fotografen noch weitere vier bis sechs Objektive oder bis zu zwei Systemblitze sowie ein Profi-Stativ mitnehmen. Das größte Modell der Kollektion zeichnet sich außerdem durch eine abnehmbare Tasche mit einem Hauptfach und einer Zusatztasche für persönliche Gegenstände aus. Wer so viel Equipment auf dem Rücken trägt, muss sich bei Lowepro dennoch nicht um den Tragekomfort sorgen. Das ActivZone-Rückenteil bewirkt ein angenehmes Tragegefühl – den ganzen Tag lang. Der abnehmbare Hüftgurt unterstützt die richtige Gewichtsverteilung. Besonderer Clou: Trotz der Größe von 35 x 24 x 62 Zentimetern lässt sich der Pro Trekker BP 550 II in zwei handgepäcktaugliche Taschen aufteilen. Der Rucksack passt bei internationalen Flügen ins Handgepäckfach, die obere abnehmbare Tasche bequem unter den Vordersitz.

Das vielfältigste Modell der neuen Pro Trekker-Generation ist der Trolley Pro Trekker RLX 450 AW II, welcher sich bei Bedarf auch als Rucksack nutzen lässt. Der Trolley verfügt über einen platzoptimierten, ausziehbaren Griff sowie strapazierfähige Rollen mit Kugellager. Das Tragesystem für den Einsatz als Rucksack ist im klappbaren Rückenteil verstaut. Wie beim regulären Modell Pro Trekker BP 450 AW II fasst der Trolley ein bis zwei Profi-DSLRs oder spiegellose Vollformatkameras mit angesetztem 70-200 mm sowie einem weiteren 300-mm-Objektiv und bis zu sechs kleinere Objektive oder Systemblitze.

Verfügbarkeit und Preise

Verfügbarkeit: ab sofort

Pro Trekker BP 350 AW II: 247,91 €

Pro Trekker BP 450 AW II: 297,49 €

Pro Trekker BP 550 AW II: 347,08 €

Pro Trekker RLX 450 AW II: 396,66 €