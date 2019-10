Extrem schnelle Bildbearbeitung durch revolutionäre KI-Entwicklungen in Luminar

Die Flagship-Software stellt Fotografen innovative Machine-Learning-Werkzeuge und Workflows zur Verfügung – als eigenständige Anwendung und Plugin.

BELLEVUE, WA – 15. Oktober 2019 – Skylum Software freut sich, weitere Verbesserungen für Luminar 4 bekanntzugeben, das am 18. November 2019 offiziell veröffentlicht wird. Die neue Version revolutioniert die klassische Bildbearbeitung durch mehrere Machine-Learning- Tools und eine ausgeklügelte Benutzeroberfläche. Dies macht die Bildbearbeitung so einfach wie nie zuvor.

Luminar 4 ist nicht einfach nur ein weiteres Bildbearbeitungsprogramm – es ermöglicht jedem Anwender eine umfangreiche kreative Bildbearbeitung mit hohem Bedienungskomfort sowie signifikanter Zeitersparnis. Fotografen können mit Luminar 4 den Prozess der Bilderstellung und -bearbeitung genießen.

Mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und einem verbesserten Workflow wurde Luminar 4 von einem toolbasierten zu einem zweckbasierten Ansatz entwickelt. Das bedeutet: Im Fokus stehen nicht einzelne Software-Tools, sondern das vom Anwender gewünschte Ziel der Bildbearbeitung. Luminar 4 verkürzt den Lernprozess enorm und hilft Fotografen, ihre Kreativität und Vision auszuleben. Obwohl die Software über komplexe Funktionen verfügt, sind die Werkzeuge vollständig individuell anpassbar und einfach zu bedienen, egal ob der Anwender Anfänger oder erfahrener Profi ist.

So werden Fotografen beispielsweise in Luminar 4 das leistungsfähige AI Sky Replacement -Tool kennenlernen – das erste automatisierte Tool für den Austausch des Himmels im Bild auf dem Markt. AI Structure bietet Fotografen ein Werkzeug, um feine Details in ihren Fotos anzupassen, ohne relevante Motive durch Überschärfung o. ä. zu zerstören. Und schließlich zaubern Tools wie AI Skin Enhancer und Portrait Enhancer aus einem Alltags-Porträt ein Beauty-Shot mit wenigen Klicks. Perfekt für Beautyshots im Studio oder Veranstaltungen wie Hochzeiten, wird AI Skin Enhancer die kreative Vision in den Vordergrund rücken. Fotografen können in nur wenigen Sekunden einen professionellen Look erzielen.

Mit diesen bahnbrechenden Tools können Fotografen mit nur einem Klick erstaunliche Ergebnisse erzielen. „Luminar 4 wird unsere bisher größte Neuvorstellung sein”, sagt Alex Tsepko, CEO von Skylum . „Die Änderungen, die wir an der Benutzeroberfläche und dem Workflow vorgenommen haben, werden den Prozess der Bildbearbeitung enormn beschleunigen und Fotografen überall neue Möglichkeiten eröffnen. Mit neuen Machine-Learning-Tools und Features wie AI Sky Replacement machen wir die Bildbearbeitung zugänglicher und einfacher als je zuvor. Fotografen müssen nicht mehr über das ‚Wie mache ich das?‘ nachdenken, sondern können sich ausschließlich auf ihre Kreativität und nachhaltige Ergebnisse konzentrieren.“

Filter werden in Luminar 4 zu Werkzeugen

Luminar 4 ist das größte Update in der Geschichte der Software. Basierend auf Benutzerfeedback und umfangreichen Daten, die Skylum analysiert hat, erhält die Software signifikante Verbesserungen und Verfeinerungen.

In Luminar 4 werden Filter nun “Tools” genannt, was das Verständnis und das Handling der Software erleichtert. Diese wurden für ihren Zweck in sechs Kategorien organisiert, sodass die Benutzer leicht finden und verstehen können, was sie tun:

Tools/Werkzeuge : Grundlegende Werkzeuge zum Arbeiten, einschließlich Zuschneiden, Transformieren und Löschen.

: Grundlegende Werkzeuge zum Arbeiten, einschließlich Zuschneiden, Transformieren und Löschen. Wesentliches : Alles, was für die grundlegende Farb- und Tonwertkorrektur notwendig ist.

: Alles, was für die grundlegende Farb- und Tonwertkorrektur notwendig ist. Kreativ : Fotobearbeitungs-Werkzeuge, die es Fotografen ermöglichen, ihre Fotos auf die nächste Stufe zu heben, einschließlich AI Sky Replacement.

: Fotobearbeitungs-Werkzeuge, die es Fotografen ermöglichen, ihre Fotos auf die nächste Stufe zu heben, einschließlich AI Sky Replacement. Porträt : Tools, die für die Bearbeitung von Porträts entwickelt wurden, einschließlich AI Skin Enhancer und Portrait Enhancer.

: Tools, die für die Bearbeitung von Porträts entwickelt wurden, einschließlich AI Skin Enhancer und Portrait Enhancer. Profi : Ausgereifte Werkzeuge für die professionelle Bildbearbeitung.

: Ausgereifte Werkzeuge für die professionelle Bildbearbeitung. Kompatibel: Tools, die in Luminar 4 aus Gründen der Kompatibilität von Presets, die mit früheren Versionen von Luminar erstellt wurden, beibehalten wurden. Diese Werkzeuge sind aufgrund neuer Technologien in Luminar 4 nicht mehr relevant und werden in zukünftigen Versionen schrittweise entfernt.

Außerdem wurden einige allgemeine Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen. Dazu gehören vergrößerte Schriften, größere Abstände zwischen den Elementen zur Verbesserung der Lesbarkeit, eine erhöhte Verfügbarkeit von grundlegenden Funktionselementen, vergrößerte Schieberegler und ein optimierter Kontrast der einzelnen Oberflächenelemente.

Luminar 4 kann sich in jeden Workflow integrieren

Luminar 4 wird zwar als eigenständige Anwendung erhältlich sein, kann aber auch als Plugin für Adobe Photoshop, Lightroom Classic und Photoshop Elements sowie Apple Photos für MacOS und Aperture verwendet werden. Indem Luminar 4 den Anwendern eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Bearbeitung ihrer Fotos bietet, ist es benutzerfreundlich und passt in den Workflow jedes Fotografen.

Preise und Verfügbarkeit

Luminar 4 erscheint am 18. November 2019.

Vorbestellungen sind ab sofort unter skylum.com möglich. Während der Pre-Order-Phase wird Luminar 4 für nur 79 Euro inklusive eines Inspiration Looks-Pakets angeboten.

Wer sofort loslegen möchte, kann das Luminar 3+4 Early-Bird-Paket, bestehend aus Luminar 3, Luminar 4 und einem Inspiration Looks Paket für 99 Euro erwerben.

Besitzer von Luminar 3 und Luminar Flex können ebenfalls für 69 Euro upgraden. Als Bonus erhalten alle Luminar 4-Kunden eine einjährige Mitgliedschaft für CEWE myphotos mit 250 GB sicherem Onlinespeicher für ihre wertvollsten Fotos im Wert von 69,99 €.