Die SIGMA days 2019 – Workshops, Vorträge und mehr …

… mit Fabio Antenore, Stefan Beutler, Mark James Ford, Frank Jurisch, Maik Lipp, Jean Noir, Alina Schessler und Katharina Traub

Sie möchten SIGMA erleben? Auf den SIGMA days 2019 stellt SIGMA Ihnen ein buntes Programm an Fotografen, Vorträgen und Workshops zusammen. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von den SIGMA-Fotografen im Rahmen von verschiedenen Workshops und Vorträgen inspirieren.

Am SIGMA-Stand bekommen Sie die Gelegenheit, die neuesten Produkte auszuleihen und vor Ort nach Belieben zu testen. Die SIGMA-Techniker stehen Ihnen den ganzen Tag für Ihre Fragen zur Verfügung. Mit Gleichgesinnten können Sie sich austauschen und an verschiedenen Set-Ups, im Model-Shooting und in den außergewöhnlichen Locations die SIGMA-Objektive ausprobieren.

Cashback

Außerdem bietet SIGMA allen Teilnehmern exklusiv die Möglichkeit einer Cashback-Option über bis zu 250 Euro an.