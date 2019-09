Zähne bleachen, Augenpartien aufhellen, Lippenstift nachziehen und einen makellosen Teint – das alles verspricht Luminar 4 jetzt quasi auf Knopfdruck. Möglich machen sollen es die neuen Funktionen „AI Skin Enhancer“ und „Portrait Enhancer“, die Hersteller Skylum letzte Woche angekündigt hat. Luminar 4 wird voraussichtlich im Herbst erscheinen und wohl mindestens 89 Euro kosten. Derzeit bietet Hersteller Skylum ein „Early Birds“-Angebot: Vorbesteller erhalten Luminar 4 für 69 Euro inklusive einer Sammlung Looks im Wert von 49 Euro.

Beta-Version von Luminar 4 bereits ausprobiert

Die neuen Funktionen basieren weitgehend auf künstlicher Intelligenz. Sie soll dem Bildbearbeiter so viel Arbeit wie möglich abnehmen. Skylum ist sich seiner Sache da sicher – so sicher, dass photoscala eine Betaversion von Luminar 4 erhalten hat und ich die Porträt-Funktionen bereits intensiv ausprobieren konnte. Und weil auch das neue AI Sky Replacement-Tool bereits in die Beta-Version von Luminar 4 integriert war, habe ich auf sie gleich auch noch einen Blick geworfen.

Die Beta-Version von Luminar 4 läuft auf unseren Redaktions-Macs bereits fehlerfrei – sowohl Standalone wie auch als Lightroom-Plug-In. Fertig ist Luminar 4 allerdings noch nicht, derzeit werkelt Skylum kräftig an der Oberfläche der Software. Dass das Programm bei Erscheinen im Herbst so aussehen wird, wie auf meinen Screenshots hier, ist also nicht sicher.

AI Skin Enhancer: Per Mausklick zum perfekten Teint?

Einen schönen Teint in der Postproduktion zu zaubern, gehört zu den anspruchsvolleren Aufgaben eines Bildbearbeiters. Denn es sollen ja möglichst nur Pickelchen und Hautunreinheiten verschwinden, nicht aber die Struktur der Haut verloren gehen. Mit einem einfachen Weichzeichner ist es da nicht getan, die Verfahren in Photoshop & Co. sind aufwändig, erfordern einiges Know-How.

Luminar 4 erledigt das alles mit nur einem Regler des „AI Skin Enhancer“. Und zwar mit Ergebnissen, die sich wirklich sehen lassen können! Der AI Skin Enhancer erkennt den Teint zuverlässig, selbst wenn das Gesicht einmal nicht direkt der Kamera zugewandt ist. Wie stark die Funktion feine Hautunebenheiten glätten soll, lässt sich regeln.