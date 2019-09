Sony ist offizieller Partner der Professional Imaging Conference (tPIC) in Berlin

Zeit: 11.10.2019 – 12.10.2019

Veranstaltungsort: Kraftwerk Berlin Köpenicker Str. 70, 10179 Berlin

Am 11. und 12. Oktober 2019 findet im Rahmen der Berlin Photo Week die „Professional Imaging Conference“ statt. Auf der größten Konferenz für Fotografen in Deutschland werden über 30 Redner auftreten. Teilnehmer der Konferenz können sich auf Impulse für professionelle Fotografen aus den Bereichen Recht, Marketing und Fotobusiness freuen. Sony Ambassador Martin Diepold wird am ersten Kongresstag um 16.00 Uhr auf Bühne 2 einen Vortrag zum Thema „Vom Fotografen zum Content Creator – Der Markt will mehr!“ halten, inklusive anschließender Fragerunde. Anhand seines Werdegangs vom Fotografen zum Content Creator inspiriert er heute Kollegen, sich neuen Technologien und Möglichkeiten zu öffnen.

Zudem können sich Fotografen und Content Creator auf der Herstellermesse mit Produkt-Spezialisten von Sony zum aktuellen Vollformat-Kamerasortiment austauschen, darunter auch die neue Sony Alpha 7RIV.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link verfügbar: www.tPIC.de