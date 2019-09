Canon: Astro-Kamera EOS Ra kommt offenbar bald +++ Nikon: Präsentation der ersten Halbformat-Z bereits Anfang Oktober? +++ Olympus entwickelt 500mm-Super-Tele +++ Sony Alpha 7S III ohne 6K aber mit Lüfter? +++ Tamron: 3 Festbrennweiten für Sony E noch im Oktober?

Von Canon wird es offenbar bald eine EOS Ra für die Astrofotografie geben. Eine entsprechende Kurzanleitung ist jedenfalls schon aufgetaucht. Wohl einziger Unterschied zur normalen EOS R: Der Bildsensor ist rund viermal empfindlicher für Infrarot-Licht.

Dass Nikon an einer spiegellosen Z mit Halbformatsensor arbeitet, wird ja schon seit längerem spekuliert. Jetzt bekommen die Gerüchte auf einmal neue Nahrung. Zum einen kursiert ein konkreter Name (Z50 soll sie heißen), zum anderen soll es zum Start in die spiegellose APS-C-Klasse gleich zwei kompakte und leichte Zooms geben: 16-55mm f/3.5-6.3 und 50-250mm f/4.5-6.3. Die würden gut zu den Illustrationen passen, die seit einiger Zeit kursieren. Sie zeigen eine sehr kompakte Kamera mit offenbar versenkbarem Sucher. Insider sind sich sicher, dass Nikon seinen Einstieg ins spiegellose Halbformat in Kürze schon offiziell machen könnte.

Olympus hat offenbar ein Super-Tele mit 500 Millimeter Brennweite (entspricht 1000 mm bei Kleinbild) in Arbeit. Das hat jedenfalls Shigemi Sugimoto, Chef der Imaging-Sparte bei Olympus, kürzlich gegenüber dem japanischen Web-Magazin Newswitch erklärt. Einen passenden 2x-fach-Telekonverter wird es demnach auch geben.

Wartet Sony für die Alpha 7S III noch auf einen Sensor, mit dem sich in 6K oder gar 8K filmen lässt? Möglich. Derzeit dringt jedoch verstärkt aus den Gerüchteküchen: Die 7SIII wird nur in 4K filmen, das aber mit bis zu 120p. So wären hochauflösende Zeitlupen möglich – für die Olympiade in Tokio nächstes Jahr vielleicht keine schlechte Idee. Wenngleich gemunkelt wird: Auch die Alpha 7S III wird einen aktiven Kühler erhalten, ähnlich der Panasonic S1H.

Dass Tamron noch im Oktober vier neue Objektive für Sony E präsentieren wird, ist inzwischen kaum noch ein Geheimnis. Ebenso nicht, dass als Dritter im Bunde der 2.8er-Zooms ein 70-180mm erwartet wird. Und die übrigen drei Objektive, die im Tamron-Teaser (auf Youtube) zu sehen sind? Ziemlich sicher Festbrennweiten. Und zwar 20mm, 24mm und 35mm, jeweils mit F/2.8 – da sind sich die Gerüchteküche einig.