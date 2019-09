Gitzo erninnert sich seiner Geschichte und bringt mit dem Traveler Légende ein Reisestativ, dessen Vintage-Design an das erste Stativ mit umklappbaren Beinen erinnern will. Die Technik ist indes modern, so besteht das Traveler Légende weitgehend aus leichtem Carbon. Das Traveler Légende ist ab sofort erhältlich und kostet rund 1050 Euro.

Pressemitteilung von Gitzo Deutschland: