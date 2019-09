Canon: Steht EOS M200 vor der Tür? +++ Nikon: So könnte eine Halbformat-Z aussehen +++ Pentax: Keine Objektive mehr von Sigma +++ Enthüllt Sony im Oktober die Alpha 9 II? +++ Tamron: Kommt 70-180/2.8 für Sony E?

Canon löst offenbar in Kürze die EOS M100 ab. Der japanische Gerüchtekoch Nokishita will erfahren haben, dass Canon die EOS M200 in Weiß und Schwarz fertig hat und innerhalb weniger Wochen als Kit mit dem Objektiv EF-M 15-45 ankündigen wird:

Dass Nikon eine kleine Z-Mount-Kamera mit Halbformatsensor plant, geistert ja bereits seit längerem durch die Gerüchteküchen. Jetzt sind in Japan Desgin-Studien einer solchen kleinen Kamera aufgetacucht, die den Gerüchten neue Nahrung geben. Demnach würde die Halbformat-Z auf einen (integrierten) elektronischen Sucher verzichten. Technische Details, etwa zum Sensor, nennen die Design-Studien nicht.

Für Pentax-DSLRs wird es wohl zukünftig keine Objektive mehr von Sigma geben. Das berichtet unter Anderem dpreview unter Berufung auf ein Facebook-Posting von Sigma Tschechien.

Zeigt Sony auf der PhotoPlus Ende Oktober in New York die Alpha 9 II? Fest steht jedenfalls, dass Sony – entgegen anders lautender Meldungen – auf der Messe vertreten sein wird. Das hat ein Frmensprecher gegenüber dem amerikanischen Online-Magazin Petapixel bestätigt. Ob Sony dann bereits die Alpha 9 II im Gepäck haben wird, weiß Petapixel natürlich auch nicht. Die Redaktion geht aber davon aus, dass die neue Version von Sonys Sportskanone im Oktober präsentiert wird.

Tamron plant vier weiterer Objektive für Sony E, das verspricht ein Mitte August veröffentlichter Teaser. Als sicher schien, dass eines davon ein 70-200 /F4 sein wird. Jetzt will SonyAlpharumors erfahren haben, dass das sehr kompakte Telezoom ein 70-180 /F2.8 wird. Die Spekulationen könnten schon bald ein Ende haben, bereits im Oktober soll Tamron das neue Objektiv angeblich präsentieren.