Aus Liebe zur Fotografie: Canon Hauptpartner der Berlin Photo Week 2019

Krefeld, 03. September 2019. Save The Date: Vom 10. bis 13. Oktober 2019 verwandelt sich die deutsche Hauptstadt dank der Berlin Photo Week 2019 in den zentralen Treffpunkt für Fotografen und Liebhaber der Fotografie. Canon Deutschland ist in diesem Jahr Hauptpartner des 2018 von EyeEm gegründeten Fotofestivals und mitverantwortlich für die diesjährige Gestaltung der Veranstaltung.

Die Foto Online Community EyeEm gründete 2018 die Berlin Photo Week als ein neuartiges und kreatives Foto Festival. Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr mit mehr als 10.000 Fotobegeisterten kehrt die Berlin Photo Week vom 10. bis 13. Oktober 2019 zurück in die Hauptstadt und macht Berlin zum Zentrum für Fotografie.

In der kultigen Veranstaltungslocation „Kraftwerk Berlin“ ist Canon sprichwörtlich auf allen Ebenen vertreten.

Der FUNPLACE in der ersten Etage ist von Canon unter dem Motto „Live and Create“ ausgestattet. Hier ist alles instagrammable: Fotogene Installationen und kreative Set-ups für Endkonsumenten laden zum Ausprobieren der Canon Produkte sowie zu Foto-Experimenten und zum Teilen auf Social Media ein.

Die Gallery in der zweiten Etage ist zudem mit hochwertigen Canon Projektoren bestückt, die Installationen und brillante Bilder in Premiumqualität wiedergeben.

Im Rahmen der diesjährigen Berlin Photo Week findet auch erstmals die tPIC (The Professional Imaging Conference) statt, eine Konferenz für professionelle Anwender, die auf der dritten Etage im Kraftwerk Berlin stattfindet. Auf der Konferenz erhalten Profis die exklusive Möglichkeit, Tipps von angesehenen Branchenkennern und Experten zu erhalten. An zwei Tagen (11. und 12. Oktober 2019) präsentieren über 30 hochkarätige Referenten auf drei Bühnen unterschiedliche Vorträge aus den Bereichen Recht, Marketing und Business. Auch Canon wird auf der diesjährigen tPIC diverse Beiträge beisteuern, die von Canon Ambassadoren gehalten werden, u.a. zu den Themen Fotojournalismus, Selbstmarketing und New Business. Zudem nutzt Canon das professionelle Umfeld, um sich mit dem Canon Professional Service (CPS), Sensorreinigungen und einer exklusiven Beratung für Großformatdrucker zu präsentieren.

Parallel finden auf der Photo Week Off-Site-Events wie Photowalks, Masterclasses, Lectures, Portfolio Reviews und die jährliche Verleihung der EyeEm Awards statt. Canon ist dieses Jahr Sponsor der Award Kategorie „Street Photography“, eines der anspruchsvollsten Genres innerhalb der Fotografie.

Die Berlin Photo Week gibt allen Fotografie-Interessierten – vom ambitionierten Hobbyisten bis hin zum Profi – die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, sich zu vernetzen und voneinander zu lernen. Was alle jedoch verbindet: Die Leidenschaft zur Fotografie.

Rainer Führes, Geschäftsführer von Canon Deutschland: „Die Berlin Photo Week macht Fotografie und ihre verschiedenen Formen erlebbar. Unsere Gesellschaft ist so visuell wie nie und der Bedarf an guten Bildern wächst stetig – sowohl bei Profis als auch bei Enthusiasten. Unser Ansinnen ist es, unseren Kunden nicht nur die besten Produkte an die Hand zu geben, sondern Fotografen auch in ihren gestalterischen Kreationen zu unterstützen. Wir freuen uns, zusammen mit EyeEm, die Besucher der Berlin Photo Week auf ihren individuellen Wegen der Fotografie zu begleiten.“

Gen Sadakane, Co-Founder und Creative Director von EyeEm, ergänzend dazu: „Canon brennt wie wir für die Fotografie. Wir teilen das Ziel, die Foto-Community weltweit zu unterstützen und zu inspirieren. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Canon als weltweit größter Imaging-Hersteller mit mehr als 80 Jahren Expertise im Imaging-Bereich die Berlin Photo Week als Hauptpartner unterstützt.“

Die Berlin Photo Week findet vom 10.-13. Oktober 2019 im Kraftwerk Berlin statt. Canon wird sein komplettes Portfolio auf der Berlin Photo Week ausstellen, welches die gesamte Imaging-Kette abbildet: Von der Aufnahme beeindruckender Bilder bis hin zum Drucken im Groß- und Kleinformat und Teilen der Bilder.

Ein detailliertes Veranstaltungsprogramm von Canon wird in Kürze veröffentlicht.

Weitere Infos unter: https://www.berlinphotoweek.com