Das erste seiner Art: Phase One veröffentlicht XT Kamerasystem

Die kompakte technische Kamera mit voller digitaler Integration setzt neue Maßstäbe bei der Landschaftsfotografie.

KOPENHAGEN, 10. September 2019 – Phase One hat heute die Veröffentlichung des XT Kamerasystems bekannt gegeben und setzt damit einen neuen Qualitätsstandard bei der Landschaftsfotografie. Die XT wurde im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit sowie höchste Präzision entwickelt und verbindet das Full Frame-Mittelformat mit reisefreundlichem Design. Mit der Leistungsstärke und Performance der Phase One IQ4 Infinity Plattform und den Spitzenobjektiven von Rodenstock ist die XT die kompakteste technische Kamera mit digitaler Integration auf dem Markt.

Das XT Kamerasystem vereint außergewöhnliche Bildqualität mit erstklassiger Kameratechnologie. Das System ist vielseitig, flexibel und intuitiv. Da die einzelnen Komponenten digital miteinander kommunizieren und die XT zudem durch ihre Größe besticht, wird ein optimaler Workflow ermöglicht. Der Fotograf kann sich dadurch voll und ganz auf die Aufnahmesituation konzentrieren, anstatt sich in die Wahl der Kameraeinstellungen vertiefen zu müssen.

„Das XT Kamerasystem unterstützt Sie optimal in Ihrem kreativen Workflow und erzielt höchste Bildqualität. Es verfügt über die bestmöglichen Komponenten, ist absolut kompakt und glänzt mit einer intuitiven Kamerasteuerung, die es Ihnen ermöglicht, sich ganz auf den Moment zu konzentrieren.“ – Drew Altdoerffer, Produktmanager bei Phase One

„Ich liebe die XT. Die Kombination aus dem Phase One IQ4, dem kompakten Kamerabody und einem erstklassigen Objektiv ist für mich absolut perfekt. Die Kamera passt zusammen mit zwei Objektiven gut in meine kleine Fototasche und ist dabei so leicht, dass ich sie kaum bemerke.“ – Reuben Wu, künstlerischer Landschaftsfotograf

Durch die Fähigkeit, an Traditionen anzuknüpfen, ohne davon bestimmt oder begrenzt zu werden, ist Phase One in der Lage, dänische Designprinzipien mit fortschrittlicher Technologie und präziser Feinmechanik zu verbinden und damit einen neuen Standard in der Landschaftsfotografie zu setzen. Das System hält mit technischen Entwicklungen Schritt und kann im Laufe der Zeit mit zusätzlichen Objektiven, neu entwickelten Features für die Infinity Plattform, speziellem Zubehör und Workflow-Techniken erweitert werden.

Zukunftsweisende Technologie – die einzelnen Bestandteile des Systems

Die Komponenten des XT Kamerasystems entsprechen höchsten Qualitätsstandards:

Das Phase One IQ4 150MP, das IQ4 150MP Achromatic oder das IQ4 100MP Trichromatic, basierend auf der Infinity Plattform – innovative und zukunftsgerichtete Technologie.

Der XT Kamerabody wurde speziell für das Phase One IQ4konstruiert. Er zeichnet sich durch hohe Ergonomie aus, ermöglicht eine intuitive Steuerung und verfügt über einen Dual-Action-Shutter-Button, der durch halben Druck eine individuell festgelegte Aktion starten kann und auch künftige Erweiterungen und Features des Systems unterstützen wird.

Die drei verschiedenen Objektive werden von Rodenstock in Kooperation mit Phase One hergestellt. Alle Objektive sind mit dem neuen, digital integrierten Phase One X-Shutter ausgestattet, einem intelligent gesteuerten elektromagnetischen Verschluss, der ursprünglich bei Systemen des Unternehmensbereichs Phase One Industrial Anwendung fand: Das XT Rodenstock HR Digaron-S 23mm f/5.6 ist das hochwertigste Superweitwinkelobjektiv auf dem Markt. Das XT Rodenstock HR Digaron-W 32mm f/4 ist ein erstklassiges Weitwinkelobjektiv mit großem Bildkreis, das nahezu verzeichnungsfreie Resultate liefert. Das XT Rodenstock HR Digaron-W 70mm f/5.6 ist eine Normalbrennweite mit unschlagbarer Bildqualität und großem Bildkreis.

Das XT Kamerasystem schöpft die Vorteile der Rodenstock Objektive mit 24 mm Shift auf der X- und Y-Achse voll aus. Das Shiften ermöglicht es dem Fotografen, perspektivische Verzerrungen zu korrigieren. Außerdem kann die Shift-Bewegung verwendet werden, um Panorama- bzw. Stiching-Bilder mit extrem hoher Auflösung zu erstellen. Der XT Kamerabodyzeichnet die Shift-Bewegung automatisch in der Bilddatei auf.

Preise und Verfügbarkeit

Das XT Kamerasystem ist ab sofort über Phase One Händler erhältlich: www.phaseone.com/partners.

Die Preisempfehlung des Herstellers für das XT IQ4 150MP Kamerasystem einschließlich einem Objektiv der Wahl beträgt 56.990 USD.

Alle Kamerasysteme werden mit einer eingeschränkten Garantie von 5 Jahren verkauft, einschließlich unbegrenzter Objektivauslösungen während der Garantiezeit.