NOVOFLEX erweitert sein Produktportfolio: Automatik-Balgengeräte

Balgengeräte gehören bereits seit 1969 – dem Jahr der ersten Mondlandung – zum Kernsortiment von NOVOFLEX und werden von Makrofotografen weltweit eingesetzt. Ab sofort können auch Anwender der Kamera-Systeme Canon EOS, Canon EOS-R, Fujifilm X, L-Mount (Leica, Panasonic, Sigma), MicroFourThirds (Olympus, Panasonic), Nikon Z und Sony E-Mount mit den bewährten NOVOFLEX Automatik-Balgengeräten in die faszinie- rende Welt der Nah- und Makrofotografie eintauchen.

Bequemer geht’s nicht, denn sämtliche Steuerinformationen zwischen Kamera und Objektiv werden übertragen. Bereits mit den Kameraobjektiven lassen sich Abbildungsmaßstäbe von 1:1 und größer realisieren. Als ideale Ergänzung empfiehlt sich der hoch auflösende, apochromatisch korrigierte Objektivkopf Apo Digitar 4,5/90 mm (Ordercode: FLEX-APO-DIGI 4,5/90) der Firma Schneider Kreuznach, der eine Fokussierung von 1:1 bis unend- lich ermöglicht. Da die neuen Automatik-Balgengeräte perfekt in den NOVOFLEX-Baukasten integriert sind, steht einem späteren Ausbau zur Verwendung auch manueller Objektive nichts mehr im Weg. Zusätzlich können die Objektive auch in Retrostellung an den Balgengeräten verwendet werden. Die entsprechenden Retroadapter hält NOVOFLEX ebenfalls in seinem umfangreichen Produktportfolio bereit.

Des Weiteren sind die neuen Automatik-Balgengeräte auch für Kameras mit interner Stacking-Funktion interessant, da nun auch Abbildungsmaßstäbe über 1:1 realisierbar sind.

Kamerasystem: Bestellcode

Canon EOS: BAL-EOS

Canon EOS-R: BAL-EOSR

Fujifilm X: BAL-FUX

L-Mount: BAL-LET

MicroFourThirds: BAL-MFT

Nikon Z: BAL-NIKZ

Sony E-Mount: BAL-NEX

Die Automatik-Balgengeräte sind ab Mitte September verfügbar und kosten 799,– Euro (UVP). Das FLEX-APO-DIGI 4,5/90 ist zu einem UVP von 1.099,– Euro erhältlich.

Weitere Informationen und Liefernachweise von: NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH, Brahmsstraße 7, 87700 Memmingen, Telefon 0 83 31 / 8 88 88, E-Mail: mail@novoflex.de oder im Internet unter www.novoflex.de.