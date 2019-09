Nah dran am Motiv mit den neuen Kenko Zwischenringsätzen

Langenzenn, 05.09.2019: Mit Zwischenringsätzen können Foto- grafen aus einem Standardobjektiv ein Makroobjektiv machen. Vom Zubehörspezialisten CULLMANN kommen jetzt neue Kenko Zwischenringsätze auf den Markt.

Viele Fotografen greifen gern auf Zwischenringsätze zurück – vor allem, um unterwegs Motive mit Makro zu fotografieren ohne das entsprechende Objektiv mitzunehmen. Die Zwischenringe sind kleiner, kompakter und leichter und passen so gut auch in kleinere Taschen. Mit den neuen Kenko Zwischenringsätzen bietet CULLMANN jetzt zwei Produkte für die Canon EOS-R und die Nikon Z Kameras an.

Die Zwischenringe werden einfach zwischen den Kamerakörper und das Objektiv geschraubt. Für den Fotografen bedeutet das: Er kann Bilder aus einer Distanz aufnehmen, die unter der Minimaldistanz seines Objektivs liegt. Jeder Zwischenringsatz besteht aus zwei Ringen mit einer Länge von 10 mm bzw. 16 mm. Die Ringe können einzeln verwendet oder miteinander kombiniert werden. Damit eröffnen sich für den Fotografen viele Möglichkeiten zur Makrofotografie ohne Makroobjektiv.

Features Kenko Zwischenringsätze

Zwischenringsätze aus zwei Ringen

Ringlängen 10 mm und 16 mm

Standardobjektiv in Makroobjektiv verwandeln

Geeignet für Canon EOS-R und Nikon Z Kameras

Verfügbarkeit:

Die neuen Zwischenringsätze von Kenko sind ab dem 2. September 2019 im Handel verfügbar.

Kenko EXTENSION TUBE SET Canon EOS RF

UVP: € 249,99

Kenko EXTENSION TUBE SET Nikon Z

UVP: € 269,99