Zuerst ziehen Sie einen »Verlaufsfilter« (a) von oben nach unten auf. Es ist sinnvoll, die lokal anzuwendenden Korrekturparameter, in diesem Fall also die »Belichtung«, zunächst kräftig zu verändern (b), so dass Sie den maskierten Bereich im Bild deutlich erkennen können. Justieren Sie nun die Position und den Verlaufsbereich des Filters.