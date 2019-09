Nikon Z 7 und Z 6 – spezielle 3D LUT für N-Log ab sofort verfügbar sowie Ankündigung der Unterstützung der RAW-Videoausgabe

Düsseldorf, 27. August 2019 – Nikon stellt heute eine spezielle LUT (Lookup-Tabelle) für die N-Log-Videografie mit den Nikon-Kameras Z 7 und Z 6 vor. Im Laufe diesen Jahres wird zudem ein neues Firmware-Update für diese Kameras veröffentlicht, welches die RAW-Videoausgabe direkt von der Kamera unterstützt. Dies ermöglicht die Aufzeichnung in Apples ProRes RAW-Videoformat auf dem 4K-HDR-Monitor/-Rekorder Ninja V von ATOMOS, Nikons Partner für die Entwicklung von RAW-Videoausgabetechnologien.

Mit der angekündigten Firmware-Version werden die Nikon-Kameras Z 7 und Z 6 die ersten Consumer Systemkameras mit einer RAW-Videoausgabe-Unterstützung sein, wie sie derzeit nur bei professionellen Filmkameras verfügbar ist. Wie die RAW-Fotodateien enthalten auch die RAW-Videodateien besonders reichhaltige Bildinformationen. Durch die Unterstützung der RAW-Videoausgabe bieten die spiegellosen Kameras von Nikon nun noch mehr Flexibilität bei der Nachbearbeitung der Farbabstufung. Sie sind damit vergleichbar mit professionellen Filmkameras, was sie zu einer preisgünstigen Option für Profi-Filmproduktionen macht. Um die Funktion für die RAW-Videoausgabe nutzen zu können, ist ein zusätzliches, internes Upgrade erforderlich, das in einer örtlichen Nikon-Servicestelle gegen Gebühr ausgeführt werden muss.

Die N-Log-HDMI-Ausgabe für Videoaufnahmen der Z 7 und Z 6 ist für die 10-Bit-Aufzeichnung optimiert, wodurch der Dynamikumfang des Bildsensors voll ausgeschöpft wird. Das mit N-Log aufgezeichnete Videomaterial enthält daher ein Höchstmaß an relevanten Bildinformationen. Es profitiert besonders in den Lichtern und im Schatten vom erweiterten Dynamikumfang und ermöglicht so eine flexiblere Anpassung der Farb- und Helligkeitswerte (Colour Grading) in der Postproduktion. Die Nikon 3D LUT wird als Look-Profil eingesetzt, um das mit N-Log aufgezeichnete Videomaterial unter Erhaltung der Bildinformationen in den Standard Rec.709 zu konvertieren. So können Anwender sehr schnell den Qualitätsvorteil des N-Log nutzen oder die Ergebnisse durch den Einsatz der 3D LUT als Ausgangspunkt für weitere Feinkorrekturen des zu bearbeiteten Video-Materials heranziehen.

Dabei ist die 3D LUT für N-Log in mehreren Versionen verfügbar, sodass Benutzer problemlos unterschiedliche Effekte erzielen können.

Die LUT wird im Nikon Download Center auf den Z 6- und Z 7-Seiten kostenlos zum Download zur Verfügung stehen: https://downloadcenter.nikonimglib.com/.

Bitte beachten Sie, dass für die Aktivierung der RAW-Videoausgabe die Anpassung einer internen Kameraeinstellung durch eine lokale Nikon-Servicestelle erforderlich ist. Für diesen Service fallen ortsübliche Gebühren an.