Canon hat für die EOS R Firmware-Version 1.3.0 veröffentlicht, für die EOS RP gibt’s neu Firmware-Version 1.2.0. Bei beiden Kameras bringt das aktuelle Firmware-Update die Unterstützung des Objektivs RF 24-240mm F4-6.3 IS USM.

In Kürze soll das RF 24-240mm F4-6.3 IS USM für Canons Kleinbildspiegellose auf den Markt kommen. Die passende Firmware für die beiden EOS-R-Kameras zur Unterstützung des 10fach-Zooms gibt es bereits jetzt. Zudem behebt die neue Firmware ein Problem, dass mitunter bei Aufnahmen mit der Highspeed-Synchronisationsfunktion externer Blitzgeräte am oberen Bildrand eine Abschattung (Vignettierung) auftreten konnte.

