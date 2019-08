Stativ Monostand „Smooth“ mit Standspinne

Hinstellen, ausziehen – steht. IFA 2019, Halle 10.2

Monostative sind immer dann eine schnelle Alternative, wenn der Aufbau eines Dreibeinstativs zu lange dauern würde. Hama zeigt auf der IFA ein Monopod, das durch reines Ausziehen noch schneller als bisher einsatzbereit ist und das ganz ohne Klemmen oder Schrauben. Die Höhe variiert dabei stufenlos von 63,5 bis maximal 155 Zentimeter. Dank Standspinne mit drei einzeln ausklappbaren Beinen steht es stabil und sicher auf dem Untergrund. Wie geschaffen für etwa Tieraufnahmen mit großen Brennweiten – auch mit schweren Objektiven.

Ein weiterer Clou befindet sich am Stativende: ein bei Bedarf fixierbares Gelenk für weiche Bewegungen und Schwenks und eine Neigung von bis zu 20 Grad in alle Richtungen. Damit sind faszinierende 360-Grad-Panoramaaufnahmen und plastische Raum- und Immobilienaufnahmen garantiert. Dank kleinem Packmaß und nur 900 Gramm Eigengewicht ist es besonders gut für Reisen geeignet. Als kleines Gimmick lässt sich die Standspinne abnehmen und zusammen mit dem abschraubbaren Stativkopf als Ministativ nutzen. Eine zweite ¼-Zoll-Schnellwechselplatte, die großzügige Schaumstoffummantelung und Gummipads an den Füßen runden die Features des für etwa 170 Euro erhältlichen Monopods „Smooth“ ab.

Art.-Nr. 00004468 Monostand „Smooth”, 155 Click, mit Standspinne, UPE¹: 169 EUR