Apple plant offenbar grundlegend überarbeitetes MacBook Pro für Ende des Jahres +++ Canon: zwei neue Kameras und zwei neue Objektive stehen vor der Tür +++ Nikon: gleich 5 neue Kameras noch für 2019 geplant? +++ Olympus: Details zur OM-D E-M5 Mark III durchgesickert +++ Sony könnte noch im August zwei APC-C-Modelle vorstellen

Apple könnte Ende des Jahres ein MacBok Pro mit 16 Zoll Display bringen und sich von Butterfly-Tastatur verabschieden. Das dringt jedenfalls aus Kreisen der Unternehmen, die traditionell die MacBooks für Apple fertigen. Ob’s so kommt, ist ungewiss. Für Bildbearbeiter wäre das größere Display jedenfalls sehr willkommen – zumal die Abmessungen des MacBooks nicht wachsen sollen. Einzig eein nochmals schmalerer Rand soll das größere Display möglich machen.

Apple könnte schon Ende des Jahres das aktuelle MacBook Pro mit 15,6-Zoll-Display (Bild) durch ein neues Modell mit 16-Zoll-display ersetzen.

Weil Apple die Probleme mit der Butterfly-Tastatur (klemmende Tasten) niemals ganz in den Griff bekommen hat, dürfte eine Rückkehr zum klassischen Scherenmechanismus für alle MacBook-Anwender interessant sein.

Canon wird wohl in drei bis vier Wochen zwei schon länger angekündigte Objektive für RF-Mount auf den Markt bringen: das RF 15-35mm f/2.8L IS und das RF 24-70mm f/2.8L IS. Das ebenfalls im Februar präsentierte RF 70-200mm f/2.8L IS soll dann bis Ende des Jahres folgen. Zuvor könnte Canon jedoch schon die seit einiger Zeit erwarteten EOS 90D und EOS M6 Mark II aus dem Hut zaubern.

Startet Nikoneine Produktoffensive? Nicht weniger als fünf bislang nicht präsentierte Kameras hat Nikon inzwischen bei diversen Telekommunikationsbehörden angemeldet. Mysteriös: Die ältesten Registrierungen datieren bereits vom Januar 2019 – kommen diese Kameras wohlmöglich gar nicht mehr? Vom jetzt angemeldeten Modell mit dem Code N1834 ist zumindest bekannt, dass die Kamera mit Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) und Bluetooth 4.1 ausgestattet ist. Auch die Maße hat Nikon angegeben: 130,87 x 73,45 mm. Das würde zu einer Spiegellosen mit Halbformatsensor passen – oder zu einer Bridge-Kamera.

Zur Olympus OM-D E-M5 Mark III dringen immer mehr Details aus der Gerüchteküche. Als fast sicher gilt inzwischen, dass sie denselben Sensor wie die OM-D E-M1 Mark II aufweisen wird. Immer wieder heißt es zudem, die E-M5 Mark III würde ein leichteres Gehäuse mit mehr Kunststoff erhalten – ohne Abstriche beim Wetterschutz. Als gesetzt gilt auch die Möglichkeit zum Akkuladen via USB.

Die Alpha 6500 ist inzwischen veraltet, ein Nachfolger wird dringend erwartet. Den könnte Sony noch gegen Ende des Monats präsentieren.

Zu Sony heißt es mal wieder: Nichts Genaues weiß man nicht. In den vergangenen Tagen verdichten sich die Gerüchte, dass Sony in Kürze gleich zwei APS-C-Kameras präsentieren könnte. Überfällig wäre jedenfalls ein Nachfolger der Alpha 6500. Die könnte sich als „Mini-Alpha 9“ entpuppen, mit demselben 26 Megapixel-Sensor, der bereits vor knapp einem Jahr in der Fuji X-T3 reüssierte. Andere Quellen berichten dagegen, dass Sony einen Halbformatsensor mit Global Shutter fertig habe. Der Bildwandler für das andere APS-C-Modell? Möglich wäre auch, dass Sony nach langer Zeit mal wieder einen Camcorder mit E-Mount aus dem Hut zieht.