LAOWA 4mm f/2,8 Circular Fisheye für MFT

Einzigartiges 4mm Fisheye-Objektiv mit 210 Grad Bildwinkel und kreisrundem Bild für MFT Kameras

Das neue LAOWA 4mm f/2,8 Circular Fisheye für MFT ist ein einzigartiges 210 Grad Objektiv mit kreisrunder Fisheye-Perspektive. Durch seinen riesigen Bildwinkel lassen sich unglaublich kreative Effekte erzielen.

360 Grad Panoramafotos lassen sich mit nur 2 Aufnahmen erstellen. Der extreme Bildwinkel in Verbindung mit der hohen Lichtstärke macht das LAOWA 4mm f/2,8 auch für Astrofotografen interessant und das leichte Gewicht ist ideal beim Einsatz mit Drohnen.

Mit einer Baulänge von 25,5mm und nur 45,2mm Durchmesser ist es ultrakompakt und mit seinem Gewicht von lediglich 135 Gramm extrem leicht. So ist es der ideale Begleiter für alle MFT-Kameras. Es passt in jede Fototasche und fühlt sich auch in der Hosentasche gut aufgehoben.

7 Linsen in 6 Gruppen sorgen für optimale Schärfe.

Die Scharfeinstellung erfolgt manuell, ebenso die Blendeneinstellung.

Highlights:

Extremer Bildwinkel von 210°

Kreisrunder Bildausschnitt

Hohe Lichtstärke f/2,8

Extrem kompakte Bauweise

Verfügbarkeit und Preise:

Das Objektiv ist ab September 2019 zum Preis von 279,- € (UVP) im gut sortierten Fachhandel erhältlich.