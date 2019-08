Capture One startet neue Studenteninitiative

Capture One bietet Studenten jetzt einen Rabatt von 65 % auf seine erstklassige Software

KOPENHAGEN, 8. August 2019: Capture One, der weltweit führende Name für Bildbearbeitungssoftware, hat mit „See Beyond. Trust your vision. Trust your tools” eine neue Studenteninitiative gestartet, um die nächste Generation von Fotografen zu motivieren, zu inspirieren und auszustatten, heute und in Zukunft erfolgreich zu sein.

Capture One weiß, dass Inspiration, Engagement und die richtigen Werkzeuge von grundlegender Bedeutung für Studenten sind, um ihr kreatives Potenzial zu entfalten. Daher bietet Capture One Studenten jetzt 65 % Rabatt auf Capture One Pro und bringt eine Kampagne und eine Facebook-Studenten-Community auf den Weg, um Studenten zu inspirieren und zu motivieren.

„Wir freuen uns darauf, diese Initiative zu starten und Studenten mit den besten Bildbearbeitungswerkzeugen zu einem studentenfreundlichen Preis auszustatten, sie durch die Geschichten professioneller Fotografen zu inspirieren und eine Community zu schaffen, in der die Studenten ihre Ideen teilen und mit anderen Kreativen zusammenarbeiten können“, erzählt Jan Hyldebrandt-Larsen, VP Software Business bei Phase One.

Die Kampagne „See Beyond. Trust your vision. Trust your tools“ wirft einen Blick auf Fotografen, die Capture One bei ihrer Arbeit einsetzen und sich bereits einen Namen gemacht haben. Ihre Geschichten sollen aufstrebende kreative Fotografen darin bestärken, zu experimentieren, auszuprobieren und sich weiterzuentwickeln.

Studenten sollen motiviert werden ihre Arbeit unter dem Hashtag #trustyourvision auf Instagram zuteilen, um in den Projekt involviert zu werden und sich der neuen, eigens dafür eingerichteten Facebook-Gruppe Capture One Creative Lab – Students anzuschließen.

Die Gruppenmitglieder haben Zugang zu inspirierendem und lehrreichem Material, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Als Auftakt hat die Gruppe die Möglichkeit, sich mit den als Erstes im Blickpunkt stehenden Fotografen zu treffen, die über ihre Entwicklung und ihre Arbeit berichten werden. Darüber hinaus bietet die Gruppe den Mitgliedern einen Ort und eine Gelegenheit, ihr Netzwerk zu erweitern, Ideen mit anderen aufstrebenden Kreativen auszutauschen und einschlägige Angebote zu erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.captureone.com/student

Preise und Verfügbarkeit

Preisgestaltung:

Studententarif für ein im Voraus bezahltes Jahresabonnement von Capture One Pro: EUR 77/GBP 63/USD 63.

Studententrarif für ein Jahresabonnement mit monatlicher Zahlung von Capture One Pro EUR 8,40 / USD 7/ GBP 7

Eine 30-tägige kostenlose Testversion von Capture One Pro steht hier zum Download bereit: www.captureone.com/download