Rollei stellt Gimbal für DSLM-Kameras vor

Rollei stellt einen Gimbal für DSLM- und Kompaktkameras vor. Damit krönt das Unternehmen seine Video Week, in der es eine Reihe neuer Produkte für Youtuber, Vlogger und Fotografen vorgestellt hat. Der Rollei GO! DSLM Gimbal trägt Kameras mit einem Gewicht von bis zu 1,8 kg und sorgt für wackelfreie Aufnahmen.

Hamburg/Norderstedt, 23.07.2019 – Den Auftakt der Video Week bildete die neue Produktreihe „Hear:Me“ mit Mikrofonen, worauf die „Lumen“ LED-Dauerlichter folgten. Der neue Rollei GO! DSLM Gimbal schließt die Video Week ab und ist gleichzeitig ein Höhepunkt, denn Gimbals sind als effektive Kamerastabilisatoren in der Videoproduktion unverzichtbar geworden.

Dem GO! DSLM Gimbal hat Rollei alles mitgegeben, was ein optimaler Gimbal vorweisen muss. Der Inception Mode sorgt für erstaunliche 360°-Drehungen auf der Rollachse, während der Sport-Modus für das Filmen von rasanten Bewegungen vorgesehen ist. Die Auto-Tuning-Funktion des Gimbals justiert automatisch die Motoren in einer gewünschten Einstellung. Mit der App für Apple- und Android-Geräte steuert der Videofilmer den Gimbal einfach und schnell, beispielsweise für die Auswahl des Betriebsmodus und weitere Einstellungen.

Der mitgelieferte „Charger“ lädt die Akkus, die bis zu 12 Stunden laufen, in nur vier Stunden und schützt vor Überhitzung und Überspannung. Als weiteres Zubehör können der „Dual Handle“ und der „Controller“ erworben werden. Mit dem Dual

Handle, der am Gimbal befestigt wird, kann der Gimbal besser in beiden Händen gehalten werden. Der Controller, der für eine präzise Steuerung sorgt und mit Motion Control ausgestattet ist, kann ebenfalls am Dual Handle befestigt werden.

Der neue Rollei GO! DSLM Gimbal wurde für spiegellose System- und Kompaktkameras ab 300g entwickelt. Er ist kompatibel mit Canon (M/R Serie, Powershot G1X), Sony (A5000/A6000, Alpha 7 Serie, RX100), Fuji (X-T Serie), Panasonic (GH Serie) und Olympus (Pen Serie). Erhältlich für 229€ UVP.