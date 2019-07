AdjustShop bietet bis zu 400 neue Features für Photoshop und Photoshop Elements

The Plugin Site (www.ThePluginSite.com) gibt die Veröffentlichung von AdjustShop bekannt. AdjustShop fügt Photoshop und Photoshop Elements bis zu 400 neue Funktionen hinzu. Es enthält 700 Vorgaben, 24 neue Filter, 10 Füllebenen und 11 neue Einstellungsebenen. Diese Funktionen sind als neue Menüpunkte, Symbole und Dialoge eingebaut, so dass sie sich nahtlos in die Benutzeroberfläche von Photoshop und Photoshop Elements einfügen. AdjustShop kann in Photoshop CS2-CS6, CC und höher sowie in Photoshop Elements 11 und höher unter Windows verwendet werden.

Funktionsüberblick

AdjustShop bietet viele neue und äußerst nützliche Funktionen für Photoshop und Photoshop Elements. Zu den bis zu 24 neuen Filtern, Füll- und Einstellungsebenen gehören z.B. 2D-Farbverlauf, Glätten, Auto-Sättigung, Grundanpassung, Farbanpassung, Farbkorrektur, Kreatives Färben, Aufhellblitz, Filmkörnung, Rahmen, Glühen, Hochpass-Schärfen, Mikro-Kontrast, Fotoverlauf, Retro-Schwarzweiß, Textur, Tonanpassung und Vignette. AdjustShop bietet eigene Versionen bekannter Funktionen wie Klarheit, Kurven, Color Lookup Tabelle exportieren, HDR-Tonung, Tonwertkorrektur, Beleuchtungseffekte, Gleiche Farbe und Farbe ersetzen. Diese bieten mehr Möglichkeiten, erzielen ein besseres Ergebnis oder enthalten mehr Vorgaben als die gleichen Funktionen in Photoshop (Elements).

Darüber hinaus ermöglicht der Assistent „Hintergrund ersetzen“ das Maskieren feiner Haare für anspruchsvolle Bildkompositionen. AdjustShop ermöglicht, die Kopieren- und Einfügen-Funktionen mit mehreren Ebenen zu verwenden, was bisher in Photoshop Elements und in Versionen von Photoshop vor CC 2018 nicht möglich war. Ein neues HistogramXXL-Bedienfeld mit veränderbarer Größe bietet 16 Histogramme in 7 verschiedenen Stilen und ein Scopes-Bedienfeld mit 23 3D-Histogrammen. Neun Ebene-teilen-Funktionen bieten ausgefeilte Bildbearbeitungsmöglichkeiten basierend auf verschiedenen Farbmodellen und Detailfrequenzen.

Erweiterung der Benutzeroberfläche von Photoshop (Elements)

Die Dialoge von AdjustShop verwenden den Look von Photoshop und Photoshop Elements und unterstützen die vier Oberflächenfarben von Photoshop. Infolgedessen werden die AdjustShop-Funktionen so angezeigt, als wären sie ein Teil von Photoshop und Photoshop Elements. AdjustShop verwendet auch visuelle Schieberegler-Stile, die die Funktionalität vieler Schieberegler verdeutlichen. Der Effekt der neuen Filter-, Füll- und Einstellungsebenen wird im großen Dokumentfenster und nicht in einer kleinen Vorschau angezeigt.

Alle AdjustShop-Menüpunkte werden mit einem hellroten Hintergrund hervorgehoben, sodass der Benutzer sofort sieht, welche Menüelemente von AdjustShop bereitgestellt werden. Diese Menüpunkte befinden sich in verschiedenen Menüs, Untermenüs und Symbolmenüs neben den üblichen Funktionen von Photoshop (Elements).

Was AdjustShop besonders macht

AdjustShop ist das einzige Produkt, welches neue Füll- und Einstellungsebenen für Photoshop und Photoshop Elements zur Verfügung stellt. Es bietet einzigartige Bildbearbeitungsfunktionen, die nirgendwo sonst zu finden sind. AdjustShop fühlt sich wie ein Upgrade von Photoshop und Photoshop Elements an, anstatt nur ein weiteres Plugin zu sein.

Im Laufe der Jahre haben wir für unsere Photoshop-Elements-Plugins eine Vielzahl neuer Funktionen entwickelt, von denen viele in Photoshop nicht verfügbar waren. AdjustShop macht diese Funktionen auch in Photoshop nutzbar. AdjustShop enthält auch zahlreiche neue Funktionen, die in unseren Photoshop-Elements-Plugins nicht enthalten sind. Daher ist es auch ein nüztliches Zubehör für Photoshop-Elements-Nutzer.

Verfügbarkeit & Systemanforderungen

AdjustShop erfordert Adobe Photoshop CS2 bis CC 2019 oder Adobe Photoshop Elements 11 bis 2019 für Windows. Alle Steuerelemente von AdjustShop werden in der von Photoshop (Elements) verwendeten Sprache angezeigt und es gibt eine deutsche und englische Bedienungsanleitung. AdjustShop kostet USD 49,95 (Akademische Lizenz: USD 29,95) plus MwSt. Eine 14-tägige Testversion kann heruntergeladen werden unter http://thepluginsite.com/products/adjustshop/