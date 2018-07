Die ideale Reisebegleitung – Die neue Premium-Kompaktkamera FUJIFILM XF10

Kleve, 19. Juli 2018. Reisen in Begleitung macht einfach mehr Spaß. Die neue Premium-Kompaktkamera FUJIFILM XF10 ist durch ihre kompakten Abmessungen, ihr geringes Gewicht (280 Gramm) und die imponierenden Leistungsdaten die ideale Begleitung, um Reise-Erlebnisse in hochwertigen Bildern festzuhalten.

Die FUJIFILM XF10 verfügt über einen großen APS-C CMOS Sensor mit 24,2 Megapixeln. Das fest verbaute FUJINON 18,5 mm F2.8 Weitwinkelobjektiv (28 mm äquivalent zu KB) eignet sich für verschiedenste Aufnahmesituationen – vom spontanen Schnappschuss bis hin zum sorgfältig gestalteten Landschaftsbild.

Die XF10 enthält alle Merkmale, die die X-Serie so erfolgreich gemacht haben. Sie ist einfach zu bedienen, bietet eine exzellente Bildqualität sowie vielseitige Aufnahmefunktionen.

FUJINON 18,5 mm F2.8 Objektiv – perfekt für viele Aufnahmesituationen

In der kompakten FUJIFILM XF10 steckt ein hochwertiges FUJINON Weitwinkelobjektiv. Die 28 mm Festbrennweite (äquivalent zum Kleinbildformat) verfügt über eine hervorragende optische Abbildungsleistung und sorgt so für eine hohe Auflösung bis an die Bildränder.

Das Objektiv ermöglicht hochauflösende Bilder mit minimalen Aberrationen, exzellenter Bildschärfe und einer wunderschönen Farbwiedergabe. Der optische Aufbau umfasst sieben Elemente in fünf Gruppen, darunter zwei asphärische Hochleistungslinsen.

Die maximale Blendenöffnung von F2.8, der Aufbau mit insgesamt neun Blendenlamellen und die exzellente optische Qualität der Linsen ermöglichen Aufnahmen mit wunderschönen Unschärfeeffekten (Bokeh).

Mit Hilfe des digitalen Telekonverters kann außerdem die Brennweite auf 35mm und 50mm (äquivalent zum Kleinbildformat) erweitert werden. Die digitalen Brennweiten können über das Menü oder über den Steuerring am Objektiv aktiviert werden. Die Darstellung des Monitorbildes passt sich automatisch an und der Fotograf kann vor dem Auslösen den Bildausschnitt exakt kontrollieren.

Filmsimulationen und kreative Filtereffekte

Die FUJIFILM XF10 bietet 11 einzigartige Filmsimulationsmodi und 19 kreative Filtereffekte, einschließlich der beiden neuen Filter „Detailliert & Fein“ und „Schwarz-Weiß (Infrarot)“. Mit diesen Modi können Fotografen ihren Fotos mühelos künstlerische Akzente oder filmähnliche Farbtöne hinzufügen.

„Detailliert & Fein“

Empfohlen für Food-Fotografie

1. Hellere und lebendigere Farbe in der Mitte.

2. Leichter Schatten an den Ecken, um das Motiv zu betonen.

„Schwarz-Weiß (Infrarot)“

Simuliert den monochromen Effekt von Infrarotkameras

„SQUARE Modus“

Der „SQUARE Modus“ ermöglicht es dem Benutzer, mit einem einzigen Druck auf den Touchscreen auf das 1:1-Format umzuschalten. Der „SQUARE Modus“ verbessert die Kompatibilität mit Social-Media-Netzwerken, bei denen das 1:1-Format zum Standard-Bildformat für die Veröffentlichung von Fotos geworden ist.

Hochauflösendes Video

Sowohl hochauflösendes Video als auch „High-Speed-Video“ stehen zur Verfügung, um der steigenden Nachfrage nach erweiterten Videofunktionen gerecht zu werden.

Die wesentlichen Merkmale der FUJIFILM XF10:

24,2 Megapixel APS-C-Sensor

Hochwertiges FUJINON 18,5 mm F2.8 Objektiv

Kompakt und leicht (280 Gramm)

Automatische Motivszenenerkennung

Wi-Fi-Konnektivität und Fernsteuerung per Smartphone

Energiesparende Bluetooth ® -Technologie

-Technologie Hochauflösendes Video

High-Speed HD-Aufnahme bis zu 4-fach Zeitlupe

19 kreative Filtereffekte (inkl. „Detailliert & Fein“ und „Schwarz-Weiß (Infrarot)“

11 Filmsimulationsmodi

SQUARE Modus

Integrierter Blitz

Kamerainterne RAW-Konvertierung

Q-Taste für häufig genutzte Menü-Einstellungen

FUJIFILM XF10

UVP: 499,- Euro

Verfügbar: ab August 2018

Farben: Schwarz und Gold