Sony stellt die hochauflösende Alpha 7R IV Kamera mit dem weltweit ersten rückwärtig belichteten 61 MP Vollformat-Bildsensor vor

Die neue spiegellose Vollformat-Kamera Alpha 7R IV von Sony bietet eine beispiellos hohe Auflösung mit dem größtem Dynamikbereich auf dem Niveau von aktuellen Mittelformat-Kameras. Sie hat ein kompaktes, leichtes Gehäuse und bietet dabei volle High-Speed-Leistung.

Berlin, 16. Juli 2019. Sony hat heute die neueste Ergänzung seiner gefeierten Alpha 7R Serie spiegelloser Vollformat-Kameras angekündigt: die äußerst vielseitige und leistungsfähige Alpha 7R IV (ILCE-7RM4). Die neue Alpha 7R IV ist die Kamera von Sony mit der bisher höchsten Auflösung. Sie bietet eine beeindruckende Bildqualität mit hoher Auflösung und großem Dynamikumfang bei durchgängig herausragender Fokusleistung, High-Speed-Serienaufnahmen und vielen weiteren Funktionen.

Dazu zählen der weltweit [i] erste rückwärtig belichtete Exmor R CMOS 35 mm Vollformat Bildsensor mit 61 MP [ii] und BIONZ X Bildprozessor der neuesten Generation, ein Echtzeit-Fokus mit Augenerkennung für Filmaufnahmen [iii] sowie ein erweitertes Echtzeit-Tracking [iv] plus Echtzeit-AF mit Augenerkennung für Fotoaufnahmen und einen Modus mit APS-C Zuschnnitt bei beeindruckend hoher Auflösung von 26,2 MP. Die Kamera unterstützt eine erweiterte Vernetzung und Bedienbarkeit für High-Speed-WiFi, drahtlose PC-Remotevernetzung [v], drahtlose FTP-Übertragung oder eine schnellere USB-Datenübertragung. Mit der Alpha 7R IV lassen sich professionelle 4K-Filmaufnahmen mit vollständiger Pixelanzeige ohne Pixel-Binning im Super-35-mm-Modus [vi]erstellen. Gleichzeitig verfügt sie über S-Log 3 und eine Unterstützung für HDR-Workflows. Bei einer Verwendung der neuen Mikrofone von Sony mit XLR-Adapter liefert der Multi Interface Shoe mit Digital-Audio-Schnittstelle Aufnahmen in hoher Klangqualität.

„Wir arbeiten weiter intensiv daran, Innovationen zu entwickeln, Grenzen zu erweitern und neue Maßstäbe bei der Leistung von Digitalkameras zu setzen“, berichtet Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging bei Sony Europe. „Die neue Alpha 7R IV eröffnet Profi-Fotografen, Videofilmern und allen anderen mit der Kombination aus Mittelformat-Bildqualität und High-Speed-Aufnahmen, ultraschneller Fokussierung und einer Vielzahl von Verbesserungen bei Design, Vernetzungsmöglichkeiten und Bedienfreundlichkeit bisher ungekannte Aufnahmemöglichkeiten.“

Eine neue Dimension der Bildqualität

Die neue Alpha 7R IV ist mit einem neu entwickelten rückwärtig belichteten 35 mm Vollformat CMOS-Bildsensor mit einer Auflösung von 61 MP ausgestattet – dem weltweit ersten seiner Art. Die rückwärtig belichtete Konstruktion des neuen Sensors und die wirksame Rauschunterdrückung sorgen für ultrageringes Rauschen und hohe Empfindlichkeit und damit für eine maximale Bildqualität. Darüber hinaus bietet die Kamera einen beeindruckenden Dynamikumfang von 15 Stufen bei niedriger Empfindlichkeit für nahtlose, natürliche Abstufungen von dunklen Schatten bis zu hellen Lichtern. Von den neuesten Alpha Kameras übernommene Algorithmen stellen zudem eine herausragende Farbwiedergabe sicher.

In dieses neue Vollformatmodell ist ein innovatives 5-achsiges Bildstabilisierungssystem integriert, das für die hochauflösenden Aufnahmefunktionen dieser Kamera optimiert wurde, sodass ein Verschlussgeschwindigkeitsvorteil von 5,5 Stufen [vii] erreicht werden kann. Der Verschluss wurde zudem angepasst, um selbst geringe Bewegungen zu reduzieren, die sonst zu Verwacklungen führen könnten.

Der Sucher der Alpha 7R IV ist zudem mit der höchsten Auflösung aller Kameras von Sony ausgestattet: einem elektronischen UXGA OLED Tru-Finder mit 5,76 Mio. Pixeln. Das ist rund die 1,6-fache Auflösung des elektronischen Suchers der Alpha 7R III. Damit gibt dieser neue Sucher jedes Motiv ultragenau und naturgetreu wieder. Für die optimale Anpassung an Motiv und Aufnahmebedingungen können eine standardmäßige oder hohe Anzeigequalität und eine Bildwiederholrate von 60 oder 120 Bildern pro Sekunde eingestellt werden.

Darüber hinaus wurde der Pixel Shift Multi Shooting [viii] Modus für die neue Kamera weiterentwickelt, der bis zu 16 Bilder in voller Auflösung zusammensetzt. In diesem Modus verstellt die Kamera den Sensor präzise in 1- oder 0,5-Pixel-Schritten, um 16 einzelne Aufnahmen in unterschiedlicher Pixelzahl mit insgesamt 963,2 Mio. Pixeln zu erstellen. Diese werden anschließend in der Imaging EdgeDesktopanwendung [ix] zu einem Bild mit 240,8 Mio. Pixeln (19.008 x 12.672 Pixel) zusammengesetzt. Dieser optimierte Modus eignet sich ideal für Architekturaufnahmen, Kunstfotografie und alle sonstigen statischen Aufnahmemotive und sorgt für Bilder mit einer höchst beeindruckenden Detail- und Farbgenauigkeit.

Aufnahme- und Fokussiergeschwindigkeit

Die innovative neue spiegellose Alpha 7R IV Vollformatkamera kann bei bis zu 10 Bildern pro Sekunde mit durchgängig präzisem AF-/AE-Tracking für ca. 7 Sekunden Bilder – jeweils in voller Auflösung – im Vollformat mit 61 MP (JPEG/RAW) bzw. ca. 3-fach solange im auf APS-C Größe zugeschnittenen Modus mit 26,2 MP aufnehmen. Diese High-Speed-Möglichkeiten erfassen auch Motive in schneller Bewegung ultragenau und mit beeindruckender Detailfülle.

Das weiterentwickelte Fokussiersystem der Alpha 7R IV umfasst 567 AF-Phasendetektionspunkte, die rund 74 % des Bildbereichs abdecken, sowie 425 AF-Kontrastpunkte für zusätzliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei schwachem Licht und sonstigen Aufnahmesituationen, für die sich der Kontrast-AF optimal eignet. Die höhere AF-Sensordichte und die überarbeiteten Tracking-Algorithmen der neuen Kamera verbessern die Tracking-Leistung deutlich, sodass nun auch komplexe oder plötzliche Bewegungen des Motivs zuverlässig und genauer als je zuvor verfolgt werden.

Die Alpha 7R IV unterstützt zudem Echtzeit-AF mit Augenerkennung, der die Augenposition mithilfe künstlicher Intelligenz in Echtzeit erkennt und verarbeitet und das Auge des Motivs so durchgängig ultragenau fokussiert. Diese Funktion ist für Menschen und Tiere verfügbar. Je nach Aufnahmesituation kann zwischen AF mit Tier- oder Menschenaugenerkennung gewählt werden. Daneben ist eine Echtzeit-Tracking-Funktion verfügbar, die mithilfe eines neu entwickelten Motiverkennungsalgorithmus für noch präzisere Motivverfolgung und dauerhaftes Fokussiersystem-Tracking sorgt. Der Anti-Flimmer-Aufnahmemodus [x] erkennt automatisch Neonlicht und künstliche Beleuchtung und minimiert entsprechende Auswirkungen auf das endgültige Bild.

Optimierte Vernetzung für professionelle Workflows

Die neue Alpha 7R IV Vollformatkamera von Sony ist mit einer Reihe modernster Vernetzungsfunktionen für professionelle Workflows ausgestattet. Das neue Modell bietet WLAN mit Unterstützung für das übliche 2,4-GHz-Band sowie das 5-GHz [xi] -High-Speed-Band, damit Daten schneller und stabiler übertragen werden. Auch eine drahtlose PC-Remote-Vernetzungsfunktion (drahtlose Tethering-Aufnahmen) ist mit der neuen Alpha 7R IV verfügbar – eine Premiere für die Kameras von Sony. Diese von vielen Profis gewünschte Funktion eröffnet neue Freiheiten für Studio- und Vor-Ort-Aufnahmen – Fotografen können sich nun ungehindert bewegen.

Neben High-Speed-WiFi und drahtloser PC-Vernetzung ist die neue Vollformatkamera zudem mit einem SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C Anschluss ausgestattet, der eine ultraschnelle Datenübertragung unterstützt und die Datenübertragungsrate in Kombination mit der Imaging Edge Software gegenüber der Alpha 7R III fast verdoppelt. Die Kamera bietet zudem FTP-Datenübertragung mit, die Bilder bereits an einen angegebenen FTP-Remote-Server sendet, während Bilder noch aufgenommen oder gesichtet werden.

Um effiziente, vernetzte High-Speed-Workflows für Profis zu unterstützen, hat Sony Version 2.0 der Imaging Edge Desktopanwendungen (Remote/Viewer/Edit) angekündigt. Mit „Remote“ können Benutzer über den PC-Bildschirm Kameras steuern und Live-Aufnahmen überwachen. Mit „Viewer“ lassen sich Fotos auch in großen Bibliotheken schnell als Vorschau anzeigen, bewerten und auswählen. Mit „Edit“ lassen sich aus RAW-Daten hochwertige Aufnahmen erstellen.

Für die möglichst unkomplizierte Bildübertragung kann die Kamera mit der neuesten Version der Imaging Edge Mobile Anwendung [xii] von Sony Bilder nun auch bei Trennung von der Stromversorgung an ein verbundenes Smartphone übertragen.[xiii]

4K und Profi-Filmfunktionen mit hoher Auflösung

Neben den beeindruckenden Funktionen für Fotoaufnahmen ist die Alpha 7R IV mit 4K Videoaufzeichnungen (3840 x 2160 Pixel) und vollständiger Pixelanzeige ohne Pixel-Binning im Super-35-mm-Modus auch eine hervorragende Filmkamera, die 4K Inhalte mit hohem Detailreichtum und herausragender Tiefe liefert. S-Log 2 und S-Log 3 sorgen zudem für eine hoch flexible Farbgestaltung und S-Log 3 bietet einen Dynamikumfang mit bis zu 14 Stufen. Auch HLG (Hybrid Log-Gamma)[xiv] ist mit der Alpha 7R IV verfügbar, um direkte HDR-Workflows zu unterstützen.

Für den Autofokus bei Videoaufnahmen nutzt diese vielseitige neue Vollformat-Kamera ein optimiertes schnelles Hybrid-Autofokussystem, das den Autofokus beim Filmen beschleunigt und nahtloser und stabiler macht – sogar, wenn sich vorübergehend ein Gegenstand vor das Motiv schiebt. Die Touch Tracking Funktion für Filmaufnahmen erfasst das gewünschte Motiv zudem mit nur einer Berührung des Displays.

Die neue Alpha 7R IV ist die erste Kamera von Sony mit Echtzeit-AF mit Augenerkennung für Filmaufnahmen. Ist diese Funktion aktiviert, wird das Auge des betreffenden Motivs automatisch ultrapräzise und ultrazuverlässig verfolgt, sodass sich der Filmemacher ganz auf das Motiv konzentrieren kann, statt sich mit der Fokussierung befassen zu müssen. Die Touch Tracking Funktion startet den AF mit Augenerkennung zudem automatisch bei Auswahl einer Person als Motiv.

Ein weiteres beachtenswertes Merkmal für Videoaufnahmen ist die neue Digital-Audio-Schnittstelle am Multi Interface Shoe (MI-Schuh) der Kamera, über die sich das neue ECM-B1M Shotgun-Mikrofon für hochwertige rauscharme Audioaufnahmen oder das XLR-K3M XLR-Adapter Kit direkt anschließen lässt. Zudem sind Intervallaufnahmen für Zeitraffervideos sowie Full HD-Aufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde, Zeitlupe und Zeitraffer und viele weitere Funktionen verfügbar.

Optimierung von Konstruktion, Design und Anpassungsmöglichkeiten

Design und Bedienmöglichkeiten der neuen Alpha 7R IV wurden überarbeitet. Dabei wurden viele Wünsche der Sony Profi-Community berücksichtigt.

Die neue Alpha 7R IV ist für maximale Beständigkeit im Bereich Staub-und Spritzwasserschutz noch weiter optimiert.[xv] Dazu wurden alle Verbindungsstellen am Gehäuse, die Akkufachabdeckung und die Mediensteckplätze zusätzlich abgedichtet. Darüber hinaus besteht die Kamera aus einer ultraleichten und ultrabeständigen Magnesiumlegierung und ist mit einem überarbeiteten extrafesten Objektivanschluss mit sechs Schrauben ausgestattet.

Weitere Verbesserungen des Gehäusedesigns sind der neu gestaltete Griff, der besser und sicherer in der Hand liegt, der größere Durchmesser und das optimierte Feedback der AF-EIN-Taste, der neu designte Mehrfachauswahl-Joystick für die spontane Steuerung, eine Sperrtaste für das Belichtungskorrekturrad und eine neue Form und Position des rückseitigen Drehrads. Auf Wunsch vieler Profi-Fotografen ist die neue Kamera zudem mit zwei UHS-II-kompatiblen Mediensteckplätzen ausgestattet, die den allgemeinen Funktionsumfang erweitern und schnellere Lese-/Schreibvorgänge ermöglichen.

Für einen höheren Bedienkomfort wurden die Möglichkeiten zum Speichern von Einstellungen erweitert. Fast alle Kameraeinstellungen lassen sich nun auf einer Speichersteckkarte speichern und von dieser laden. Auf einer Karte können bis zu 10 Kombinationen gespeichert und in jedes Kameragehäuse desselben Typs geladen werden.

Trotz der 1,5-fachen Pixelzahl wurde auch die Akkulaufzeit verbessert – mit einer CIPA-Messung von bis zu 670 Fotoaufnahmen (über LC-Display, 530 Aufnahmen über elektronischen Sucher) pro Ladevorgang. Um die Betriebsdauer weiter zu verlängern, sind in dem optionalen VG-C4EMVertikalgriff zwei NP-FZ100 Akkus untergebracht und der optionale Mehrfachakkuadapter (NPA-MQZ1K) kann bis zu vier Z Akkus aufnehmen. Zudem lässt sich das Gehäuse über den USB-Anschluss mit Strom versorgen.[xvi]

Neues Zubehör

Sony hat ein umfangreiches neues Zubehörsortiment für die Alpha 7R IV eingeführt:

Vertikalgriff VG-C4EM: Dieser Griff wird bei verbesserter Staub- und Wasserbeständigkeit und identischem Design genau wie die Alpha 7R IV bedient und gehandhabt und bietet eine verdoppelte Akkulaufzeit. Akkus können zudem per USB über das Kameragehäuse geladen werden.

ECM-B1M Shotgun-Mikrofon[xvii]: Dieses kompakte Mikrofon mit einer Länge von ca. 99,3 cm (4 Zoll) mit Super-Richtcharakteristik ist mit acht hochleistungsfähigen Mikrofonkapseln und moderner digitaler Signalverarbeitung mit drei auswählbaren Richtungsmustern ausgestattet. Durch Anschluss an die Alpha 7R IV über den Multi Interface Shoe mit integrierter Digital-Audio-Schnittstelle wird der Ton digital direkt an die Kamera übertragen, um höchste Qualität ohne Rauschen oder Verluste zu erreichen.

XLR-K3M[xviii] XLR-Adapter-Kit: Zwei XLR/TRS-Kombi-Anschlüsse und eine 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse als Mikrofon- und Line-Eingang mit umfassender Steuerung erleichtern die Nachbearbeitung. Durch Anschluss an die Alpha 7R IV über den Multi Interface Shoe ist für dieses Mikrofon Kit ebenso eine direkte digitale Tonübertragung mit höchster Aufnahmequalität ohne Rauschen oder Verluste möglich. Das mitgelieferte Audio-Verlängerungskabel bietet zusätzliche Flexibilität bei der Kamerabefestigung mithilfe unterschiedlicher Halterungstypen.

SF-M Serie TOUGH: Ultra-Tough UHS-II SD-Karten mit ultrahohen Geschwindigkeiten von bis zu 277 MB/s (Lesen) eignen sich ideal für Aufnahmen unter extremen Bedingungen und optimieren die Workflows zur Nachbearbeitung. Im Lieferumfang ist auch eine Dateiwiederherstellungssoftware enthalten (Unterstützung für macOS und Windows).

MRW-S3: Dieser schnelle USB für PC-Hub mit UHS-II SD/microSD-Lesegerät unterstützt USB 3.1 Gen 2 und USB Power Delivery (USB PD) mit 100 W und ermöglicht durch eine ultraschnelle, stabile Sicherung auf PC oder SSD effiziente Workflows.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

Alpha 7R IV von Sony: 3.999 Euro

Verfügbarkeit: ab Ende August 2019

VG-C4EM von Sony: 449 Euro

Verfügbarkeit: ab September 2019

ECM-B1M von Sony: 379 Euro

Verfügbarkeit: ab September 2019

XLR-K3M von Sony: 649 Euro

Verfügbarkeit: ab Oktober 2019

